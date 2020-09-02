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Araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı! 'Kapsama tarihi' uyarısı...

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 15:02 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 15:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir kez daha ek süre tanındı. Araç muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahipleri, 30 Eylül'e kadar muayenelerini yaptırabilecek. TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, muayenelerini yaptıramayan araçlara yönelik muayene erteleme sürecinin sadece 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasındaki araçları kapsadığı belirtildi.


3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos tarihine kadar yaptıramayan araç sahiplerine, 30 Eylül'e  kadar ek süre tanındı.
 
TÜVTÜRK açıklamasına göre, salgın nedeniyle 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri  arasında araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin,  araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz tarihinden itibaren 45  gün içerisinde (17 Ağustos'a kadar) gerçekleştirmesine olanak tanınmıştı. 
 
30 EYLÜL'E KADAR UZATILDI
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, söz konusu tarihler  arasında (3 Nisan-3 Temmuz) araç muayene süresi dolan ve muayenelerini 17 Ağustos  tarihine kadar yaptıramayan araç sahipleri için bir kez daha ek süre tanındı. Bu  kapsama giren araç sahipleri 30 Eylül'e kadar muayenelerini yaptırabilecek.  
 
KAPSAMA TARİHİ UYARISI
 
TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, 30 Eylül'e kadar devam edecek olan  ertelemenin sadece 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci  dolacak olan motorlu taşıtlar için geçerli olduğu vurgulandı. Kapsam dışında  kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların  mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri adına muayene sürelerini  kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.  
 
Bu süre zarfında, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için  vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunulurken,  Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve  randevu vermeye devam ettiği ifade edildi.
 
Açıklamada ayrıca, "Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve  toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, hali hazırda Sağlık Bakanlığı  tarafından belirlenen ve tüm istasyonlarımızda uygulanan önlemlere ek olarak  Türkiye genelindeki istasyonlarımızda üst düzey tedbirler alınmaktadır."  ifadelerine yer verildi.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kovid-19 tedbirleri  sonrasında girilen normalleşme sürecini takiben, araçlarını muayeneye getiren  vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne  geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla, 3  Nisan 2020-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17  Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri  yüzde 5 gecikme ücreti alınmaması kaydıyla 30 Eylül 2020 tarihine kadar  uzatılmıştı.  
 
Araç Muayene randevusu, "www.tuvturk.com.tr" internet sitesi ve  "08502228888" numaralı telefondan ücretsiz bir şekilde alınabiliyor.  
 

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