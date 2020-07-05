Araç muayene randevusu nasıl alınır? Araç muayene tarihi sorgulama!

Araç sahipleri periyodik araç muayene hizmeti ile ilgili tarihleri araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre araç muayene hizmeti 3 Temmuz'da sona erdi. Ancak 65 yaş üstü araç sahipleri için süreç devam ediyor. Periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK aracılığı ile yapılan araç muayeneleri için araç sahiplerinin randevu alması gerekiyor. Peki, 2020 araç muayene ücretleri ne kadar? Araç muayene randevusu nasıl alınır? Araç muayenesi öncesi yapılması gereken işlemler nelerdir? Araç muayenesi için gerekli evraklar nelerdir? İşte Araç muayene tarihi sorgulama ekranı...

Trafikte yer alan her aracın teknik yeterliliklerinin ve yolcu güvenliğinin olup olmadığını test eden sistem olan araç muayene işlemleri araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre araç muayene hizmeti 3 Temmuz 'da sona erdi. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar için araç muayene işlemleri devam ediyor. Peki, 2020 araç muayene ücretleri ne kadar? Araç muayene randevusu nasıl alınır? Araç muayenesi öncesi yapılması gereken işlemler nelerdir? Araç muayenesi için gerekli evraklar nelerdir? İşte araç muayene işlemleri ile ilgili bilmeniz gerekenler ve araç muayene tarihi sorgulama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 3 Nisan’dan 3 Temmuz saat 23:59’a kadar olan 3 aylık sürede muayenesi dolan araçlar 17 Ağustos’a (dahil) kadar muayenesini yaptırabilecek. Bu süreçte özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara ek imkanlar tanındı. Normalde 3 Nisan itibarıyla tanınan araç muayene muafiyeti, sokağa çıkma yasağı devam eden 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlıklara bulunanlarda 22 Mart itibarıyla geçerli. Söz konusu tarihten sonra muayene süresi dolan bu gruptaki vatandaşlar, araç muayene işlemlerini 17 Ağustos’a kadar yaptırabilecek.

2020 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Salgın nedeniyle Temmuz ayında yeniden başlayacak olan araç muayene istasyonlarının yaptıkları yeni zamlar sonrası, bir binek otomobil in muayene ücreti 410 liraya yükseldi.

2019 yılında muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 lirayken otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liraydı. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 142,78 lira olarak belirlenmişti.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araçlar için Türkiye’deki tüm istasyonlarının açık olduğunu ve araç muayene hizmetinin devam ettiğini duyurdu. Daha sonraki süreçte yoğunluktan etkilenmek istemeyenler şimdiden araç muayenesini yaptırabilir. Randevular ‘tuvturk.com.tr’ internet sitesi ve ‘0850 222 88 88’ numaralı çağrı merkezinden ‘ücretsiz’ alınabiliyor.

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ARAÇ MUAYENESİ ÖNCESİ NELER YAPILMALI?

Muayene hizmeti öncesi MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulamaları yapılması gerekiyor. Sorgulama sonucu borç olması durumunda muayene işlemleri yapılmıyor. Geçerli bir "Egzoz Emisyon Ölçümü"nüz olmazsa araç muayenede "ağır kusurlu" olarak değerlendiriliyor.

Araçta cam filmi olmasının aracın muayeneden geçmesine engel olup olmadığı da sürücülerin merak ettikleri konulardan biri olarak öne çıkıyor. Periyodik muayenelerde cam filmi "hafif kusur" olarak değerlendirilirken, hafif kusurlu araçlar başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneden geçiyor. Ancak hafif kusurların da daha sonra giderilmesi bekleniyor.

ARAÇ MUAYENESİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN!

Aydınlatma, lastik, fren gibi aksamlar, sürekli kullanılan ve zaman içinde yıpranabilen aksamların, araç muayenesi sırasında o anlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Zaman içinde bu aksamlarda gerçekleşen yıpranmalar, aracın muayeneden kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle araç sahiplerine, hem trafikte kendi güvenlikleri hem de diğer araçların güvenliği için araçlarındaki aksamları sürekli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kusurlar tablosu belirli dönemlerde güncelleniyor. Bu sebeple bir önceki muayenede araçta kusur karşılığı olmayan durumlar sonraki sene kusur olarak görülebiliyor.

LPG'li bir aracın muayenesi durumunda Gaz Sızdırmazlık Raporu talep edilmiyor. LPG/CNG yeni takıldığı zaman Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ile Tadilat Projesi ve hesapları talep ediliyor. LPG/CNG'li bir aracın "Yakıt/gaz deposu, ömrü ile ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmış" veya "Sıvı Gaz Sistemi Onaysız" kusuru almış ise muayene tekrarına Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ile gelmesi zorunlu kılınıyor.

Araçta yapılan değişiklikler Araç İmal Tadil Montaj Yönetmeliği (AİTM) kapsamında bir tadilatsa buna uygun olarak tadilatının yapılması gerekiyor. TSE onaylı geçerli bir tadilat projesi ile gelmeyen araçların muayenesi ağır kusurla sonuçlanıyor.

2020 ARAÇ MUAYENE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Araç ruhsatı: Ruhsatın içerisinde trafik tescil belgesi ya da motorlu araç trafik belgesi olmalı.

- Trafik sigortası

- Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi

- Aracın cezasının veya borcunun olmadığını gösteren belge