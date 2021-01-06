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Araç muayene ihalesine ilişkin düzenleme yapıldı

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 14:03 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 14:03

Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılacak, yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılacak.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Araç Muayene İstasyonlarının  Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, mevcut imtiyaz sözleşmesine göre yapılmakta olan araç  muayene hizmetinin sözleşme süresi sonunda kesintiye uğramaması için işleticinin  Bakanlığa son sunduğu teminat mektupları imtiyaz sözleşme süresi bitimini takip  eden 3 yılı kapsayacak.
 
 Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en  az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılacak,  yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılacak.
 

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