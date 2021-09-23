Araç muayene affı ne zaman bitiyor? Araç muayene affı son gün!

TBMM'ye sunulan yeni af yasa teklifine, aracının muayenesini yaptırmadığı için cezaya yakalanan araç sahipleri de eklendi. Bu afla zamanında muayene yaptırmayanlar aylık yüzde 5, yıllık yüzde 60 faizden kurtulacak. Peki, Araç muayene affı ne zaman bitiyor?

AK Parti oylarıyla Meclis’e sunulan af yasasına araç muayene cezaları da eklendi. Esnaf, hekim, avukat gibi meslekler aidat borçları, trafik cezaları ve bunların yanı sıra aracının muayenesini yaptırmadığı için ceza yazılan araç sahiplerinin cezaları da affediliyor. Araç muayene affı ne zaman bitiyor? İşte araç muayene affı son gün!

Araç muayene affı ne zaman bitiyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eklenen önergeye göre, araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde süresinde yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde aylık yüzde 5 gecikme faizini ödemekten kurtulacaklar.

Borçlar yüzde 5 yerine üretici fiyatı endeksi oranı kadar artırılırken, kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen süreye ise yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Yani bu yasa ile birlikte aracını muayene yaptırmayıp yıl sonunda yaptıranlar, 375 liralık bir muayene parasına ek olarak, 112 lira ceza yerine 33 lira ceza faizi ödeyecek