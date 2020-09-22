Gazetevatan.com » Ekonomi » Araç kredisi faizlerinde son durum ne? Araba almadan mutlaka...
Araç kredisi faizlerinde son durum ne? Araba almadan mutlaka...
Araba almak isteyenler birçok kişi taşıt kredisi faiz oranlarında son durum ne diye merak ediyor. Araba kredisi kullanmadan önce haberimize göz atın...
Pandemi döneminde bankalar tüm kredi faizlerinde indirime gitmişti. Tarihte görülmemiş oranlara düşen kredilerden taşıt kredileri de etkilendi. Taşıt kredisi faiz oranları 0.49'a kadar düşmüştü. Peki otomobil sahibi olmak isteyenler için güncel taşıt kredisi faizleri nasıl? İ