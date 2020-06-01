Araç kredisi faiz oranları 2020 – Bankaların araç kredisi faiz oranları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 ÖTV ile beraber ikinci el otomobil piyasasının yüzde 60’a düşeceğini açıklamasının ardından araç kredisi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, ‘’Dev otomobil üreticileri son 7 ay içerisinde neredeyse hiç sıfır kilometre araç üretmedi, mevcut sıfır kilometre araçların satışı yapılabiliyordu ancak yeni üretim yok denecek kadar azdı. ÖTV’nin gecikmesi ile beraber mevcut ikinci el piyasası neredeyse tavan yaptı.’’ İfadelerini kullandı. Öte yandan 3 devlet bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank içinde taşıt kredisi imkanı da bulunan koronavirüs salgını nedeniyle yeni kredi paketi açıklandı. İşte araç kredisi faiz oranları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, ‘’Dev otomobil üreticileri son 7 ay içerisinde neredeyse hiç sıfır kilometre araç üretmedi, mevcut sıfır kilometre araçların satışı yapılabiliyordu ancak yeni üretim yok denecek kadar azdı. ÖTV’nin gecikmesi ile beraber mevcut ikinci el piyasası neredeyse tavan yaptı. İnsanlar normal değeri 30 bin TL olan aracını 50 bin TL’ye kadar satışa çıkartmaya başladı. Bu durumda ikinci el otomobil satın alacak olan kişilerin mağdur olduğu görüldü. Bu duruma karşı ise devletten yeni hamleler geliyor. Eğer istenilen başarılabilirse ikinci el otomobil piyasasındaki uçuk rakamlar düşürülecek. Bu sayede vatandaşın ikinci el otomobil alış ve satışındaki düşüş yükseltilecek. Ayrıca haksız kazanç elde eden sürekli otomobil alıp satan kişilerinde önü bu şekilde kesilmiş olacak.’’ açıklaması vatandaşın araç kredisi faiz oranlarını araştırmasına neden oldu.

Sıfır kilometre otomobil üretimi yapmayan dev şirketlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki geldi. Ülke içerisindeki ikinci el otomobil piyasasının durgunlaşmasına, ikinci el otomobillerin satış fiyatının yükselmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl Joy 1.0 SCe 72 bg özelliklerine sahip olan bu otomobil 72 bin TL iken 2020 yılı içerisinde 127 bin TL gibi uçuk rakamlara kadar çıktı. Bunun önlenebilmesi için hükümetten önlem paketleri geliyor, gerekiyorsa ilgili dev otomobil şirketine ülkemizde satış yasağı getirilecek. Ama devletin koyduğu kurallara uyarsa ülkemizde satış yapabilecek. Sıfır otomobil üreticilerine giden ilgili mevzuat gereğince ÖTV çıktığı tarihten itibaren otomobil üretimi olacak ve fiyatlar çok daha düşük tutulacak. Bu sayede ikinci el otomobil piyasasındaki düşüş sağlanmış olacak. Eğer ilgili şirket devletin getireceği kurallara uymazsa ülkemizde o şirkete satış yasağı getirilecek.

SIFIR OTOMOBİLLER ÜRETİLECEK, FİYATLARI DÜŞÜK OLACAK

Dev otomobil üreticileri olan şirketler geçtiğimiz 7 ay içerisinde neredeyse hiç sıfır kilometre araba üretmedi. Bu sayede hem mevcut sıfır kilometre araçların fiyatları yükseltildi hem de ikinci el araba piyasası yükseldi. Her iki tarafta olan satıcılar bu durumdan memnun ancak Türkiye’de iç pazarın hareketliliğini etkileyecek her türlü etkenden hükümet şikâyetçidir. Bu durumda yapılması gereken sadece sıfır kilometre otomobil üretilmesi ve fiyatlarının düşük tutulmasıdır. Eğer ilgili şirket bu tebliğe uymazsa Türkiye’de satış yasağı getirilecek. Bundan önceki otomobilleri satın alanlar kullanmaya devam edebilecek ancak ilgili şirket bundan böyle Türkiye’deki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak.



İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI DÜŞECEK



2020 yılı Özel Tüketim Vergisi indirimi ile beraber hem sıfır kilometre araçların fiyatları düşecek hem de ikinci el araba piyasasındaki artış sonlanacak ve fiyatlar aşağıya çekilmek zorunda bırakılacak. Bundan böyle haksız kazanç elde eden tüm araba satıcıları, galericiler ve bireysel otomobil satıcıları fiyatlarını haksız kazanç elde edecek şekilde satamayacak. Değeri 30 bin TL olan aracı 50 bin TL’ye satanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası 20 bin TL’den 80 bin TL’ye kadar ağır yaptırımlar gelecek. Bu sayede ikinci el araba piyasasındaki artış sonlanacak, devlet bu ağır yaptırımları en son durumda mecbur olarak yapacak. Eğer kişiler ve firmalar haksız kazanç elde etmeye devam ederse bireysel kullanıcılar trafikten men edilecek, otomobil satın alması ve otomobil satması yurt içinde yasaklanacak. Kuruluş yani bir oto galeri ise yine aynı şekilde yurt içinde faaliyetleri durdurulacak.

3 KAMU BANKASINDAN TAŞIT KREDİSİ MÜJDESİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren yapılacak.

ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İŞBANKASI TAŞIT KREDİSİ

Düzenli ödemelerle araç sahibi olmak isteyenlere harika bir fırsat sunan taşıt kredisi, dilediğiniz sıfır ya da ikinci el araca kolayca ulaşabilmenize imkân tanır. Taşıt kredisi sayesinde araç fatura bedelinin büyük bir bölümünü kredilendirme ve çekilen taşıt kredisini orta veya uzun vadelere bölebilme kolaylığı sağlar.?

İŞBANKASI Taşıt Kredisi Özellikleri?

?Sıfır kilometre araç alırken genellikle kefil şartı aranmaz. Aldığınız aracı ödeme süreci boyunca rehni ile kullanabilirsiniz. İkinci el araç alırken ise kefil şartı aranabilir ve taşıtın kasko değeri üzerinden kredi çekilebilir.

Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde kredi tutarı,

0 km taşıtlarda, taşıtın nihai fatura değerinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70’i, 120.000 TL’nin üstünde olan kısmı için %50’si dikkate alınarak hesaplanır.

2. el araçlarda ise noter satış bedelini aşmamak şartıyla, taşıtın kasko değerinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70’i, 120.000 TL’nin üstünde olan kısmı için %50’si dikkate alınarak hesaplanır.

0 km taşıt (araç) kredisini kefilsiz*, sadece satın aldığınız aracın rehni ile kullanabilirsiniz.

* Kredi taleplerinde kefil koşulu aranmamakla beraber şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.

Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler

Taşıt Kredisi Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,

Gelir durumunuzu gösterir belge,

0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,

2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşıt kredisi almak için hızlı kredinin yanı sıra isterseniz şubenizden, İnternet Şubemizden veya Telefon Şubemizden hemen şimdi başvurabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İşbankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?

0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın asıl fatura değerinin 120.000 TL ve altında olması durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 aydır.

2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değerinin 120.000 TL ve altında olması durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 aydır.?

Denizbank Taşıt Kredisi

DenizBank Taşıt Kredisi Talebiniz için Borçlu ve Kefil için Gerekli Olan Belgeler

Taşıt Kredisi Hesaplama

0 km binek araçlar Nihai fatura değerinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL yi aşan kısmı için ise %50 oranında kredilendirilebilir.

2. el araçlar kasko değerinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL yi aşan kısmı için ise %50 oranında kredilendirilebilir.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ