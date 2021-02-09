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Araç kiralamada süreler uzuyor!

09 Şubat 2021 Salı - 17:12 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 17:12

2020 yılında kiralama süreleri bir önceki yıla göre artarken otomatik vitesli araçlar manuel vitesli araçlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla tercih edildi.


2020 yılında araç kiralama süreleri uzadı. Sağlık hassasiyetlerinin ulaşımda sosyal izolasyon ihtiyacı doğurduğiin söyleyen Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız şunları belirtti:
“Kiralama süreleri uzadı. Kiralamalarda kat edilen mesafeye baktığımızda 2019 yılında kiralama başına ortalama 32 km mesafe yapılıyorken 2020’de yaklaşık 27 km yapıldı. Bu da bize kısa mesafelerde saatlik kiralama Moov’un daha fazla kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemlerde ulaşıma önemli bir alternatif olduk.”

80 gün kiralayan da var

İster 15 dakika, ister 2 saat veya günlerce araç kiralanabilen Moov’un verilerine göre 2020 yılında en uzun kiralama süresi 80 gün olarak gerçekleşti. 2020’de en çok perşembe günleri araç kiralandığını açıklayan marka , otomatik şanzımana sahip araçların manuel araçlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla tercih edildiğini paylaştı. İstanbul’da en çok kiralama Pendik’te; Ankara’da en çok kiralama Çankaya’da; İzmir’de ise en çok kiralama Bornova’da yapıldı.

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Araç kiralama araç kiralama süreleri Emre Ayyıldız
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