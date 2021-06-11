Araç kiralamada beklenti ikiye katlandı!

Salgın sonrası döneme hazırlık niteliğindeki 2020 yılını 9 milyarlık yatırım ve 44 bin yeni araç alımıyla tamamlayan operasyonel araç kiralama sektörü, artan mobilite ve ertelenen tatil taleplerinden umutlu. Türkiye'de birçok sektörle doğrudan ilişkili olan turizm sektöründeki iyimser havaya işaret eden Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, hem yurt dışı hem de yurt içinden gelen yoğun erken rezervasyon taleplerinin, yaşanan daralmanın son bulacağına dair ipuçları verdiğini ifade etti. Pandemi süreci ile birlikte butik tatil anlayışının da artmasıyla araç kiralamayı tercih edenlerin sayısında artış olduğunun altını çizen Fidan, bu tablonun salgınla mücadelede önemli olduğu gibi araç kiralama sektörü için de fırsat olduğunu aktardı.

2021 telafi; 2022 ivme zamanı



2020 yılında araç kiralama sektöründe yüzde 60 civarında daralma yaşandığını belirten Fidan, "Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılı sektörümüz adına oldukça zorlayıcı geçti. Turizm sektöründe gözle görülür bir hareketlenmeden bahsedebiliriz ancak sorunların hala devam ettiğini de belirtmekte fayda var. Çalışan sayısı salgın öncesine kıyasla 115 bin kişi azalmış durumda. Her şeye rağmen 2021 yılının aşılanmanın yaygınlaşması ve ikinci yarıda yaşanan talep artışıyla bir toparlanma yılı olacağı düşünülebilir. “ ifadelerini kullandı. Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:



“2021 yılının ilk 6 ayını geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığımızda içinde bulunduğumuz yılın daha olumlu geçeceğini söylemek mümkün. 2020 Temmuz ayında yaşanan açılma ile yaz sezonu yüksek taleplere karşılık vererek tamamlanmıştı. Bu yılın yaz dönemi için de geçen yılın iki katı oranında yurt içi ve yurt dışı talep beklentisindeyiz. 2022 senesinde ise sektör olarak eski ivmeleri yakalayacağımızı öngörüyoruz."



Otomotiv satışlarını canlı tutuyor



Türkiye'de araç kiralama sektöründe 2021 yılının ilk 5 ayında 17 bin civarı araç alımı yapılırken; sektörün satın almalarla Türkiye'nin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörü için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Fidan, ‘’Otomotiv sektöründe kur hareketleri, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve ÖTV düzenlemesi, yeni araç satışlarında düşüşlere sebep olsa da araç kiralama şirketleri devam ettiği satın almalarla otomotiv sektörünün en büyük destekçileri arasında yer aldı. Araç kiralama sektöründe 2021'in ilk 5 ayında şirketlerin filolarından yaptıkları 26 bin adetlik araç satışı ikinci el pazarının canlı kalmasına yardımcı oldu.’’ yorumunda bulundu.



“Karavan sektörü vergi değişikliği ile büyüyebilir



Karavan turizmine artan ilgiye rağmen vergilendirme sistemi nedeniyle karavan sahipliğinin mevcut durum itibariyle oldukça maliyetli olduğuna işaret eden Fidan, karavanda ÖTV'nin ticari araç vergileri seviyesine düşmesi halinde Türkiye için çok önemli getirileri olabileceğine değindi. Fidan, TOKKDER olarak karavanda yüksek ÖTV engellinin aşılması için gereken yasal düzenlemenin yapılması için başvuru yaptıklarını da sözlerine ekledi. Fidan, vergi dezavantajı nedeniyle özellikle tatil amaçlı kullanımlarda kiralık karavan seçeneğinin tatilcilere ekonomik çözümler sunduğunu belirtti.