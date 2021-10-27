Araç kiralama 134 milyar dolara ulaşabilir!

Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle araç kiralama sektörü büyüyor. Sektör, 98,14 milyar dolar değerinde küresel bir büyüklüğe sahipken 2027 yılına kadar yüzde 4,6'nın üzerinde sağlıklı bir büyüme oranıyla 134,45 milyara ulaşması bekleniyor. Araç fiyatlarındaki artış, vatandaşları kısa süreli ihtiyaçları için kiralama seçeneğine yönlendiriyor. Kullanıcılara birçok avantaj sağlayan paylaşımlı araç seçeneği, karantina ve sokağa çıkma yasaklarının kalkması aşılamanın yaygınlaşması ile her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Sektörün 2021 yılında önemli oranda talep gördüğüne dikkat çeken Miniyol.com Kurucu Ortağı “ Bu talebe çok farklı dinamikler etki etti. Örneğin yaz döneminde kişiler tatile giderken toplu ulaşım araçları yerine kişisel araçları tercih ederken, alternatif tatil arayışa girenler ise çadırlı araç veya karavan kiralama seçeneğine yöneldi. Bu gibi etmenler sektörün farklı kategorilerde büyümesini sağladı. İş, eğlence ve seyahat endüstrisindeki değişimler, dijitalleşmenin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda kiralama sektörünü daha çok ön plana çıkaracak” dedi.

Mobil kullanım oranı yüzde 85



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye, 577 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında lider oldu. Mobil kullanımının sektörde de önemli bir yeri olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm ihtiyaçlarımız için kullandığımız akıllı telefonlar aracılığıyla araçlar da bir tık da cebimizde. Bu durum kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Son verilere göre sektördeki mobil kullanım oranı yüzde 85 seviyelerinde yer alıyor. "