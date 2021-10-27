27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.519 0.67 EURO 11,0620 -0.05
USD 9,5130 -0.24 ALTIN 548,240 -0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Araç kiralama 134 milyar dolara ulaşabilir!

27 Ekim 2021 Çarşamba - 17:13 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 17:13

Koronavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, tüketici davranışların değişmesi ile bazı alanların da parlak bir dönem yaşamasına neden oluyor.


Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle araç kiralama sektörü büyüyor. Sektör, 98,14 milyar dolar değerinde küresel bir büyüklüğe sahipken 2027 yılına kadar yüzde 4,6'nın üzerinde sağlıklı bir büyüme oranıyla 134,45 milyara ulaşması bekleniyor. Araç fiyatlarındaki artış, vatandaşları kısa süreli ihtiyaçları için kiralama seçeneğine yönlendiriyor. Kullanıcılara birçok avantaj sağlayan paylaşımlı araç seçeneği, karantina ve sokağa çıkma yasaklarının kalkması aşılamanın yaygınlaşması ile her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Sektörün 2021 yılında önemli oranda talep gördüğüne dikkat çeken Miniyol.com Kurucu Ortağı “ Bu talebe çok farklı dinamikler etki etti. Örneğin yaz döneminde kişiler tatile giderken toplu ulaşım araçları yerine kişisel araçları tercih ederken, alternatif tatil arayışa girenler ise çadırlı araç veya karavan kiralama seçeneğine yöneldi. Bu gibi etmenler sektörün farklı kategorilerde büyümesini sağladı. İş, eğlence ve seyahat endüstrisindeki değişimler, dijitalleşmenin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda kiralama sektörünü daha çok ön plana çıkaracak” dedi.
Mobil kullanım oranı yüzde 85

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye, 577 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında lider oldu. Mobil kullanımının sektörde de önemli bir yeri olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm ihtiyaçlarımız için kullandığımız akıllı telefonlar aracılığıyla araçlar da bir tık da cebimizde. Bu durum kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Son verilere göre sektördeki mobil kullanım oranı yüzde 85 seviyelerinde yer alıyor. "

ETİKETLER

Araç kiralama koronavirüs salgını kiralık araç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.