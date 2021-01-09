Araç almak isteyenler akın etti! Kapış kapış satıldı

Vatandaşlar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını yakından takip ediyor. Türkiye'de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları da belli oldu. AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği son dakika verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti.