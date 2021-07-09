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Arabası olanları yakından ilgilendiriyor! Uzun süre park ediyorsanız dikkat!
Aracı olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Son zamanlarda maliyeti arttı. Bakımının yapılması güvenlik açısından çok önemli. Uzmanlar en fazla dikkat edilmesi gerekenleri bir bir anlattı. Peki alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar....
Lastikler aracın yolla temasını sağlayan hayati parçalar. Bu nedenle bakımı ve zamanında değişimi, elbette bu konudaki doğru tercih de çok önemli. Ayrıca son dönemde hammadde, lojistik, enerji maliyetlerindeki ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak lastik fiyatlarındaki artış da bir hayli fazla. Yani yakıt tasarrufu sağlayacak lastiği seçip lastiğin ömrünü uzatmak için gerekli olan ayrıntılara dikkat ederek bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Merak edilen tüm detayları uzmanlar açıkladı.