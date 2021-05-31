Arabası olanları ilgilendiren flaş karar! Zorunlu, iki yıl...

Yurt dışından araba yı getirebilmek için 185 gün yurtdışında ikamet edilmesi gerektiğini vurgulayan Turagay, “Yurtdışından gelen vatandaşımızın getirdiği arabayı iki yıl süreyle Türkiye’de tutmasına izin verdik” dedi. Turagay’ın Komisyon’a yaptığı sunum Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

DÖNÜŞTE BÜYÜK SIKINTILAR

“Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrüklerde minimum düzeyde sorunla karşılaşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda yurtdışından arabayı getirebilmeniz için geçici ithalat dahi olsa 185 gün yurtdışında ikamet etmeniz gerekiyor. Bunu özellikle pandemi döneminde 31 Aralık 2020’ye kadar uzattık.

74 BİN 380 ARAÇ GELDİ

Pandeminin başlangıcı 11 Mart 2020 itibarıyla bu 74 bin 380 aracın 28 bin 112’sinin aslında yurtta kalış süresi bitmiş durumda. 26 Mayıs itibarıyla ise 33 bin 276 araç aslında yurtta kalış süresini bitirmiş. Hâlâ ülkemizde olan araçlar. Yani 40 bin araç henüz süresini doldurmamış araç. Türkiye’ye 2019 yılında 1 milyon 310 bin hususi araç girmiş. 2020’de bu sayı 543 binlere geriledi. Çıkış ise 1 milyon 308 bin araçtan 2020 yılında 547 bin araca gerilemiş.

15 GÜN YURTDIŞINDA TUT

Peki, araçla birlikte yurtdışına çıktı. Çünkü araçla birlikte yurtdışına çıktığı zaman normalde 185 günü uygulamamız lazım. Ama araçla birlikte yurtdışına çıktığında diyoruz ki: ‘15 gün şu aracı yurtdışında tut yani olmazsa sınıra geç, ondan sonra getirdiğinde senin yine aracını değerlendireceğiz ama iki yıllık sürenin de üzerine geçmeyeceğiz’. Sadece gümrük vergilerinin üzerinden aldığımız bir ceza var, onun da 1/4’ünü alıyoruz. Yani en lüks araba bile gelse 10-15 bin lirayı geçmiyor. ‘Yurtdışında yaşadım, arabamı Türkiye’ye getirmek istiyorum, kesin dönüş yaptım, bana ne yapıyorsunuz?’. Bir kere, 24 ay yurtdışında ikamet etme mecburiyetini arıyoruz. Arabayı aldığı zaman araba 3 yaşından büyük olmayacak. Araba altı ay önce kendi adına kayıtlı olacak.” (Hürriyet)