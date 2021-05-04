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Arabası olanları ilgilendiren flaş karar! Yürürlüğe girdi, artık..

Arabası olanları ilgilendiren flaş karar! Yürürlüğe girdi, artık.. Arabası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Yeni dönem başladı.
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