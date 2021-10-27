Arabası olanlar dikkat, uzmanlar uyarıyor!

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte tüm sürücüler araç bakımı konusunda önlemlerini almalılar. Özellikle kış aylarında arızaların ve servise gitme olasılığının fazla olduğuna dikkat çeken uzmanlar sürücülerin olumsuzluklarla karşılaşmamaları için motor yağından antifrize kadar kontrol edilmesi gereken birçok nokta olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar şunları söylüyor:

“Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiklerinin araçlara uygulanması önemli. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda ve buzlu yol koşullarında daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Silecekler kışın en çok kullanılan parçalar olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında çok kullanılmayan silecekler, aşırı ısıya maruz kaldığında kış aylarında verimliliğini yitirebiliyor. Bu yüzden, sileceklerin kontrolü ve gerekirse değişimi önem arz ediyor. Antifriz eksikse tamamlanmalı Özellikle 0 derece ve altına inen hava sıcaklıklarında suyun donmamasını sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı da otomobilinizi koruyor.”



Far ayarları önemli



Net bir görüş açısı için kış aylarında farların yaza göre daha sık kullanıldığını belirten uzmanlar yağış ve sis şartlarında farların düzgün çalışmasının hayati önem taşıdığını vurgulamakta. Isı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor. Uzmanlar, “Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Aşınmış filtreler değiştirilmeli Uzun süre kullanılmış veya yaz aylarında uzun yollara maruz kalmış filtreler, kış aylarında otomobillerin geç ısınmasına neden olabiliyor. Ayrıca, yakıt donmalarına karşı yakıt filtresinin kontrol edilmesi ve aracın klimasının sağlıklı çalışabilmesi için polen filtresinin temiz olması gerekiyor”açıklamasını yaptılar.



Kış lastikleri devrede



Öte yandan Continental firması kış için yeni 2 lastiğini pazara sundu. Yeni WinterContact TS 870 ve TS 870 P kış koşulunda sürücülere yolda ideal güvenlik ve performans sunmayı hedefliyor. Islak zeminde ideal frenleme ve suda kızaklama direnci gibi özelliklerinin yanı sıra düşük yakıt tüketimi ile uzun mesafeler kat etmeyi vaad ediyor. WinterContact TS 850 P virajlarda yapılan ani frenleme dâhil kuru ve ıslak zeminde kısa fren mesafesini yüzde 5 kısaltmakta.