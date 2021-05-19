Arabası olanlar dikkat! Ücretsiz... Para ödemeyin

Milyonlarca araba sahibini ilgilendiriyor. Ücretsiz! Birçok kişi haberdar olmadığı ödeme yapıyor. İnternetten ücret talep ediliyor. Vatandaşların buna itibar etmemesi gerekiyor. Araç muayene hizmeti randevusu ücretsiz olarak alınabiliyor.

Pandemi nedeniyle internet alışverişleri ve internet kullanımları arttı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar ağlarını internet üzerine kurdu. Vatandaşı dolandırmak için resmi kurumların siteleri ile bire bir aynı sahte siteler kuran dolandırıcılar bu sefer sert kayaya çarptı.

Covid-19 döneminde internet kullanımının artmasıyla vatandaşı dolandırmak için resmi kurumların siteleri ile bire bir aynı sahte siteler kuran dolandırıcılar bu sefer sert kayaya çarptı.

Ceza avukatı Onurcan Yazıcı,16 Mayıs'ta internet üzerinden araç muayene randevusu almak istedi. Arama motoruna muayene randevusu alma diye yazdı, karşısına çıkan ilk siteye tıkladı. Tıkladığı site devletin ücretsiz randevu verdiği site değil dolandırıcıların reklam karşılığında üst sıralara yerleştiği sitelerden biriydi. Avukat randevu için gerekli bilgileri doldurup 40 lira ücret karşılığında randevu aldı.

Yaptığı ödemenin araç muayene ücretinden düşürüleceğini düşündüğünü belirten Avukat Yazıcı ,"Araç muayenesi konusunda çok bilgim yoktu. İnternetten randevu almak isterken böyle bir sistem oluşturulduğunu gördüm. Arkadaşımın uyarısı ile araç muayene hizmetinin ücretsiz olduğunu öğrendim ve hemen site ile iletişime geçtim. Avukat olduğumu ve yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim. İki gün içinde paramı göndermezlerse yasal işlem başlatacağımı belirttim. Sitede ayrıca 'hizmet sözleşmesini ve gizlilik ve güvenlik beyanını okudum ve kabul ediyorum' kutucuğu kendiliğinden işaretlenmişti. Yani sitenin acemiliği oradan da belliydi. O site ve benzerleri ne yazık ki hala aktif. Ülkemizde 25 milyon araç var. Her 100 kişiden biri bunların tuzağını düşse 250 bin eder. Bu insanların her birinden 40 lira alındığında 10 milyon lira gelir sağlar bu insanlar. Randevu almak ücretsiz ama bunlar cüzi bir miktar talep ediyor. Dolandırıldığını fark edenler de 40 lirayı almak için uğraşmak istemeyebiliyor. Fark edenler bu işlerin peşini bırakmasınlar. Tüketici hakem heyeti, ticaret bakanlığı ve savcılığa bildirilmeli" dedi.

İNTERNETTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Avukat Yazıcı internetten alışveriş yapan ve kurumsal işlemlerini internet üzerinden yürüten vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda şunları söyledi:

Kesinlikle kişisel verilerini paylaşmasınlar.

Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmasınlar

Onay metnini okudum anladım kabul ediyorum aydınlatma metni kendiliğinden işaretlenmiş siteleri kullanmasınlar.

Alışveriş öncesi okudum anladım onaylıyorum diye verilen metni dikkatlice okuyup incelesinler. *Özellikle sözleşmede yer alan koyu renkli ve büyük harfle yazılan yazıları dikkatle okusunlar. Dolandırıldıktan sonra hak aramak istedikleri zaman önceden onayladıkları sözleşme metni ile haksız duruma düşebilirler.

Yanlış hizmet ya da yanlış ürün satın aldıklarında anında bunu iade etmeliler. (Sabah)