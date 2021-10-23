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Arabası olanlar dikkat! 'Kaparo' skandalı ortaya çıktı

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA) |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 12:33 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 12:45

Arabası olan milyonları ilgilendiren flaş gelişme! Akılalmaz yöntem. Kaparo verirken buna dikkat edin. Arabanızı satmak isterken dolandırılabilirsiniz. İzmir merkezli 7 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir çetenin piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı verip, kapora dolandırıcılığı yaptıkları ortaya çıktı.


Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, internet sitelerine verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.  
 
 
Sahte internet sitesi oluşturup, piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı verdikleri, alıcıları ise kapora alarak, dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin bu yöntemle son 1 yılda 54 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı da ortaya çıktı.
 
 
Teknik ve fiziki takibin ardından 24 şüpheli, İzmir merkezli olarak Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
 
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü, serbest bırakılırken, 21’i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir Kapora polis dolandırıcı araba
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