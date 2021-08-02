Arabası olanlar dikkat! En düşüğü 109 lira, bugün sona eriyor

Milyonlarca araba sahibini çok yakından ilgilendiriyor. Bugün sona eriyor. Saat 19.00'a kadar yapılabilecek. Yaklaşık 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemesi bugün sona eriyor.

Arabası olan ve henüz ödeme yapmamış olanlar için son gün! Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018’den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV’de bu yılki artış yüzde 9.11 olmuştu.

Buna göre; en düşük MTV 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 lira. Hem MTV hem de başka ödemeler için normalde saat 17.00’de kapanan vergi daireleri, bugün saat 19.00’a kadar açık olacak.