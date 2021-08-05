Arabası olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar...

Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Birçok kişi bilmiyor. Araba sahiplerinin mutlaka eksiksiz olarak yapması gerekiyor. Artan sıcaklıklar insanları zorladığı gibi otomobiller üzerinde de etkili oluyor. Bakımsız otomobilleri yol kenarlarında bolca görmek mümkünken tam bakımlı otomobillerin sıcaktan etkilenmesi zorlaşıyor. Otomobilin sıcaklıkla mücadele etmesi için ana etken bakımların eksiksiz olmasından geçiyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Yaz aylarının sıcaklıklar açısından etkisini yoğun olarak gösterdiği bugünlerde otomobillerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bakımlı otomobillerde sorun olmazken bakımı yapılmamış ve eski otomobillerde hararet ve yakıt sistemindeki sorunlar büyük arızalara ve yangınlara sebep olabiliyor.

Hava sıcaklıklarının 45 dereceye yaklaşmasıyla birlikte motor soğutma sıvılarının görevini yerine getirmesi de zorlaşıyor. Özellikle şehir içi dur-kalk yapılan trafikte motor ısısı daha da yükseliyor. Uzun yolda ise sürate bağlı olarak radyatöre giren havanın artması nedeniyle hararet yapma sorunu daha da azalıyor. Hararet anında otomobil kapatılmamalı, kalorifer sıcağa alınıp son devirde çalıştırılarak hararetin düşmesi beklenmelidir. Ayrıca yedek su kabı ve radyatörün kapağı kesinlikle sıcakken açılmamalı, açılması gerekiyorsa da çok dikkat ederek, bez parçasıyla kapağı gevşetilerek açılmalı. Aksi takdirde kaynar ve basınçlı su hem kendinize hem de aracınıza zarar verecek şekilde fışkırabilir.

Uzmanlar otomobillerin bakımlarının tam olması ve kontrollerin sağlanarak yola çıkılması gerektiğini belirtiyorlar.

ARDA ARSLAN - BOSCH OTOMOTİV TÜRKİYE, İRAN VE ORTA DOĞU ALAN YÖNETİCİSİ

OTOMOBİLLER ZORLANIYOR

Sıcak havalar insanları zorladığı gibi araçlarımızı da zorlamaktadır. Dolayısıyla araçlarımızın özellikle motor soğutma sistemlerinin bakımlarının yolculuk öncesinde mutlaka yapılması gerekir. Antifriz, radyatör, bağlantı hortumları ve fan gibi parçaların sorunsuz çalışması ve eksiksiz olması, aracın hararet seviyesinin ideal durumda kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca lastik basınçları, silecek suyu, klima sistemi gibi diğer parçaların da kontrolleri konfor ve güvenlik için mutlaka yapılmalıdır.

Bir diğer önemli husus ise araçlarımızı mümkün olduğunca gölgelik veya kapalı alanlara park etmektir. Özellikle aracın boyası, araç içi torpido, koltuklar vb. güneşe maruz kalan kısımların daha uzun ömürlü olması açısından önemlidir. Uzun süreli park etme durumlarında eğer aracınızı bir ağacın altına çekerseniz, aracınızın üstünde ağaçtan damlayacak olan yapışkan reçine vb. sıvıların ve kuşların aracın boyasına verebileceği zararlarını unutmamak gerekir. Ayrıca araçlarda ön cam için bir güneşlik olması park durumunda aracın biraz daha serin kalmasını sağlayacaktır.

SICAKTAN YANAN BİR ARACA BİNDİĞİNİZDE DİREK KLİMAYI ÇALIŞTIRMAYIN!

Çoğu sürücünün yaptığı hatalardan birisi araca biner binmez klimayı son seviyede çalıştırmaktır. Ancak bu pek sağlıklı değildir. Öncelikle aracın içinde bulunan kötü kalitedeki havayı aracın camlarını açarak dışarı atmak, ardından aracın motoru ideal çalışma sıcaklığına geldiğinde klimayı açmak hem araç içindekiler ve hem de araç için daha sağlıklı olacaktır.

POLEN FİLTRESİ ÇOK ÖNEMLİ!

Polen filtresinin özellikle bahar ve yaz aylarında mutlaka kontrol edilip gerekirse değiştirilmesi, aracın içine giren havanın yüksek kalitede olması için oldukça önemlidir. Bahar aylarında etrafa yayılan polen vb. tanecikler, yaz aylarında yerden yükselen toz taneleri bu filtreyi tıkayabilir. Dolayısıyla aracın içine girecek olan hava daha az ve kalitesiz olacaktır. Polen filtresinin değişimi klima sisteminin uzun vadede daha sağlıklı çalışabilmesi için de oldukça önemlidir.

Son olarak şunu da unutmamak gerekir, aracın içinde parfüm, deodorant veya sıcaktan etkilenip patlamaya sebep olabilecek ürünleri bırakmamaya özen gösterelim. Ve tabii ki evcil hayvanlarımızı kesinlikle araçta yalnız bırakmayalım.

SICAK HAVADA UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Sıcak havalar aracımızı zorlayabilir. Dolayısıyla tüm bakımlarının eksiksiz ve tam olması gerekmektedir. Bakımlar haricinde sürücülerin yapabileceği kontroller ise;

Aydınlatma kontrolü – tüm lambalarınızın düzgün ve görünür bir şekilde yandığından emin olun.

Silecekler – ön ve arka sileceklerinizin yıpranmamış ve düzgün sildiğinden emin olun.

Lastik Basınçları – ideal lastik basınçları, aracınızın yol tutuşunu ve yakıt tüketimini etkilemektedir.

Bijonlar ve Stepne – tekerleklerinizde bulunan bijonların tam olması ve stepnenizin sağlam olmasına dikkat edin.

Kaput altındaki sıvılar – kaputu açtığımızda karşımıza çıkan sıvıların (Antifiriz, fren hidroliği ve cam suyu) minimum ve maksimum aralığında olması gerekir.

Motor yağı kontrolü – yağ çubuğunu aracınızın motorunu stop ettikten 10 dakika sonra düz bir zeminde kontrol edin, ideal seviyede olduğundan emin olun.

İlk Yardım Seti ve Yangın Söndürme Cihazları – eksik veya son kullanma tarihi geçmemiş olmasına dikkat edin.

Emniyet Kemerleri ve Bebek Koltuğu – Kemerlerinizin düzgün çalıştığından ve bebek koltuğunuzun sabit olduğundan emin olun.

Port Bagaj, Bisiklet taşıyıcı vb.– aracınızda bu tarz aparatlar var ise, bağlantılarının sağlam, kilitlerinin kilitli ve eşyalarınızın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.

Klima sistemi – sistemin soğutmasından ve temiz olmasından emin olun.

EVRAKLAR VE MUAYENE

Yola çıkmadan önce aracınızın ruhsat, sigorta poliçesi vb. evrakları yanınıza aldığınızdan emin olun. Ayrıca aracınızın muayene tarihinin geçmediğinden, trafik sigortasının devam ettiğinden, HGS OGS gibi geçiş sistemlerinizde mevcut bakiye olduğundan da emin olunuz.

ROTANIZI OLUŞTURUN

Yolculuk öncesinde mutlaka rotanızı oluşturun, güzergahtaki hız sınırlarını, yol çalışmalarını kontrol edin. Duracağınız benzin istasyonu veya dinlenme tesislerini önceden belirleyin. Aracınız elektrikli bir araç ise şarj işlemleri için önceden randevu almayı ihmal etmeyin.

Aracınızla sıcak havalarda uzun yola çıkmadan önce yanınıza almanız gereken bazı önemli maddeler; içme suyu, güneş gözlüğü, cam temizleme bezleri, ön cam güneşliği, çocuklar için arka cam güneşliği gibi bazı eşyalar yolculuğunuzun daha konforlu hale gelmesini sağlayacaktır.

Son olarak uzun yolculuk öncesinde, aracınızın bagajını düzgün bir şekilde yüklemelisiniz. Bu sayede sürüş esnasında eşyaların devrilmesi gibi durumlar olmayacak ve sürüş güvenliğiniz daha yüksek olacaktır.

BAKIM KONUSUNDA NELER YAPILMALI?

Aracınızın detaylı bakımı, mutlaka eğitimli ve uzman teknisyenler tarafından yapılması gerekmektedir. Periyodik bakımı kilometreniz dolmasa bile mutlaka yılda bir yaptırmak hem sizin hem aracınızın güvenliği için oldukça önemlidir.

CENK KOÇDOR, BRİSA SATIŞTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BAKIMLARIN YAPILMIŞ OLMASI GEREKİR

En başta araçların yaz bakımının yaptırılmış olması önemli. Ayrıca mevsime uygun bir lastik seçimi de hayati önem taşıyor. Yolculukta 2 saatlik bir sürüş ardından hem aracın hem sürücünün dinlenmesi için mutlaka 15 dakika mola verilmeli.

NELER YAPILMALI?

Öncelikle küresel salgın nedeniyle uzun süre kullanılmayan ya da bakımı ihmal edilen araçların, seyahate hazırlanması gerekiyor. Bunun için aracın lastikleri, yağ durumu ve aküsü başta olmak üzere bir kontrolden geçmesi büyük önem taşıyor. Elbette bakım dışında da yapılabilecek bazı kontroller bulunuyor. Bunları aşağıdaki gibi maddeleyebiliriz.

Yolculukta hem aracınızın hem de kendinizin su kaybını önlemek adına su bulundurun.

Aracınızda ilk yardım çantası olduğundan, çanta içindeki malzemelerin tam ve tarihinin geçmemiş olduğundan emin olun.

Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olup olmadığını kontrol edin. Lastik değişimi ve arıza durumlarında kullanmak üzere, kriko, bijon anahtarı, şifreli bijon, tornavida ve pense gibi takım ve avadanlıklar araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurun.

Aracınızda çekme halatı ve takoz olması da olası bir problemde destek almanızı hızlandıracaktır.

Fark edilmenizi sağlayacak olan reflektörler ve fosforlu yelek bulundurmanız ise arıza ve tamir sürecini güvenli şekilde geçirmenizi sağlayacaktır.

Aracınızda her duruma karşı taşınabilir çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu bulundurun.

Yola çıkmadan, aracınızın iç ve dış temizliğini yaptırın. Aracın iç temizliğinin yapılması, içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için yolcuların konforu, dış temizliği ise görüş güvenliği sağlaması açısından önemlidir.

Aracın emniyet kemerlerini elle teker teker kontrol edin; sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

Son olarak uykulu ve yorgun olmanız durumunda yola çıkmayın; tamamen dinlenmiş olmanız dikkatinizi yola vermenizi kolaylaştıracaktır. Eğer yolculuk 8 saatten fazla sürecek ise mutlaka arada mola verin ya da yedek bir sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanın.

BAKIMLARI UZMANLARA YAPTIRIN

Hava sıcaklığından bağımsız olarak araç kullanıcılarının uzun yola çıkmadan önce araçlarını profesyonel hizmet veren, teknik konularda donanımlı bir servise götürüp kontrol ettirmesi faydalı olacaktır. Bu, aşırı hava koşullarında artan risklere karşı çok önemli bir önlemdir. Araç sahipleri, servise gitmeden araç tamir ve bakım süreleri ve fiyatları hakkında bilgi alamadığı için bu konularda genellikle gönülsüz olabiliyor. (Hürriyet)