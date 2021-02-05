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Arabası olana güzel haber! 12 asgari ücret net kar

05 Şubat 2021 Cuma - 9:06 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 9:11

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çoğu kişi bilmiyor. Önemli bir gider kalemi ortadan kaldırılacağı gibi aynı zamanda kazanç da elde edilebiliyor. Garajda duran arabanız hiç hareket ettirmeseniz bile 6 ayda bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yılda bir kasko, zorunlu trafik sigortası, otomobil 3 yaş üstü ise 2 yılda bir araç muayene ve egzoz emisyon ölçümü, yıllık periyodik bakım, kış lastiği, araç uzun süre kullanılmadığı için boşalan akü masrafı gibi pek gider oluşmasına neden oluyor. Bu noktada arabayı satmak bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor fakat arabasından vazgeçmek istemeyenler de çoğu zaman kullanmadıkları arabaları ile gelir sağlayabilirler.


Koronavirüs salgını başta iş hayatı olmak üzere herkesin yaşamında değişiklikler olmasına sebep oldu. Uzaktan çalışma modeli hayatımıza girdi ve salgın bittiğinde de bu sistemin büyük çoğunlukla devam edeceği görüşü hakim. Bu durum da günlük trafikte geçirilen sürelerin çok düşeceği, özel araçlara ihtiyacın azalacağı sonucunu doğuruyor. Arabasını kullanmayan kişiler özellikle ikinci el araba fiyatlarının arttığı dönemde araçlarını sattı. Araba satışından sağlanan nakit paranın bankada mevduat hesabı olarak tutulması bile önemli bir kar avantajı sağlıyor.

Arabanızı satmadan da gelir sağlamanız mümkün. Türkiye'de henüz çok kullanılmasa da bu süreçte giderek artan kiralama yöntemleri ile aracınızdan kullanmadığınız zamanlarda gelir sağlayabilirsiniz. Posta gazetesinden Bilal Emin Turhan bugünkü yazısında birçok araba sahibinin merak ettiği konunun detaylarını yazdı.Siz de aracınızla hiçbir şey yapmadan para kazanmak istiyorsanız Turhan'ın yazısından faydalanabilirsiniz. İşte o yazı...

 
Evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla hususi araç kullanımı azaldı. Haftanın 5-6 günü garajda veya sokakta park halinde bekleyen aracın bakımı, sigortası, MTV’si masraf olmaya devam ediyor. Model eskidiği için araç değer de kaybediyor. Sizi hem bu masraflardan kurtaracak hem de araçsız bırakmayacak formül var. İşte detayları...
 
İŞE GİT-GELLER YOK
 
Yaklaşık 1 yıl önce hayatımıza giren koronavirüs özellikle çalışanların hayatında köklü değişimleri beraberinde getirdi. Sanayi dışı çoğu sektör artık işini evden yapıyor. Sistem oturdu ve yürüyor. Pandemiden sonra da bu sistemin değişmesi düşük ihtimal. Dev holdingler dahi şimdiden bu modeli kalıcı hale getireceğini ilan etmiş durumda. Eskiden olduğu gibi her gün işe git-geller çoğu sektörde yok ve otomobiller daha az kullanılıyor.
 
DEĞER DE KAYBEDİYOR
 
Haftalarca aracını çalıştırmayanlar var. Kurların yükseldiği dönemde araç durduğu yerde prim yapıyordu. Fakat durum değişti ve pandeminin zirve yaptığı dönemlerde şahit olduğumuz araç tedarik sıkıntısı da yok. İkinci el fiyatları yüzde 10-15 düştü. Yani model eskidikçe araç değer kaybetmeye başladı. Özetle çoğu kişi hususi aracını eskisi kadar kullanmadığı gibi bu araçlar için yakıt dışında masraf etmeyi sürdürüyor.
 
 
MARŞA BASMADAN MALİYET
 
6 ayda bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yılda bir kasko, zorunlu trafik sigortası, otomobil 3 yaş üstü ise 2 yılda bir araç muayene ve egzoz emisyon ölçümü, yıllık periyodik bakım, kış lastiği, araç uzun süre kullanılmadığı için boşalan akü masrafı... Akla ilk gelen bu maliyetler marşa basmadan cepten çıkıyor. Peki ne yapmalı? İşverenler bu dönemde strateji değiştiriyorsa çalışanlar da kendi bütçelerini koruyan yeni yöntemler bulmalı. Belki de garajda yatan aracı satmak bir seçenek olabilir. ‘Araçsız kalırım’ korkusunu bir kenara bırakıp anlatacağımız alternatif ve hesaba gözatın.
 
SAATLİK OTO KİRALAMADA ÖNE ÇIKAN UYGULAMALAR:
 
Moov
 
TikTak
 
Zipcar
 
Electrip
 
Yoyo
 
Sixt
 
Budget
 
 
İŞTE CEPTE 12 ASGARİ ÜCRET BIRAKAN DETAY!
 
PAHALI GİBİ AMA...
 
Tüm ayrıntıları anlattıktan sonra gelin örnek bir hesap yapalım. Aracımız ise C sınıfı, 2017 model, 1.600 cc otomatik vites ve benzinli olsun. Aracın piyasa değerinin ilan sitelerinden yola çıkarak 220.000 lira olduğunu varsayalım. Bu araç, 365 günde (1 yıl) sadece haftasonu ve acil durumlar dahil toplam 90 gün ve günde de 3 saat/60 kilometre kullanılsın. Sigorta, yakıt, bakım dahil yılda cepten çıkan para toplam 11.818 lira oluyor (detaylar TABLO’da). Şayet ‘kullan-bırak’ yöntemiyle araç kiralansaydı aynı zaman ve kilometrede cepten 17.460 lira ödenecekti.
 
GELİR SAĞLIYOR
 
Tabi haklı olarak 'bunun neresi cazip' diye sormak lazım. Ama araç değerini unutmayın! 220.000 lira nakit olarak hesabınızda olsa ve bu parayı hiç risk almadan yüzde 18 faizle 1 yıllık vadeli mevduata koysanız vade sonunda net 38.412 lira kazanıyorsunuz. Şimdi hesaplar değişti. Hem 11.818 lira masraf yok hem de mevduat geliri var. Böylece yıllık toplam avantaj ‘38.412’ + 11.818 = 50.230 lira’ oluyor. 17.460 lirayı toplamdan çıkarırsak yılda cepte kalan para 32.770 lira oluyor. Yani yaklaşık 12 asgari ücret. Hesap bu kadar net! Karar sizin.
 
ELEKTRİKLİLER İÇİN DE VAR
 
Satışları dünyada hızla artan elektrikli araçlarla tanışmak için de güzel bir fırsat sunan sistemle saatlik kiralama yapılabiliyor. Yerli ‘electrip’ isimli araç paylaşım platformu bu kapsamda öne çıkıyor. Mobil uygulama üzerinden kayıt olduktan sonra 7/24 ne zaman ihtiyacınız olursa rezervasyon yapıp, aracı istediğiniz kadar kullanıp geri bırakabiliyorsunuz. Bu sistemde saatlik kiralama dışında kilometre ücreti alınmıyor. Örneğin; BMW i3’ün 1 saatlik kiralama ücreti 60 lira, Renault Zoe’nin ise 42 lira. Zoe’nin öğrenci tarifesi saatlik 34 lira.
 
TAKSİDEN DE UCUZ ESNEK SÜRELİ KİRALAMA
 
YAKIT, SİGORTA İÇİNDE
 
Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan esnek süreli araç kiralama modeli henüz Türkiye’de yeni ama çok hızlı büyüyor. Sistem ihtiyacınız kadar araç kiralamaya imkan sağlıyor. 15 dakikalık kiralama yapmak dahi mümkün. Üstelik aracı kiralamak için bir acenteye de gerek yok. Size en yakın (yürüme mesafesinde) noktada bulunan aracı haritadan seçip, telefona indirdiğiniz uygulamayla anahtarsız açıp kullanabiliyorsunuz. Aracı da gittiğiniz yerde çekilme riski olmayan bir sokağa park edebiliyorsunuz. Kapıları yine uygulamayla kapatıp kiralamayı bitirmiş oluyorsunuz. Sigorta ve yakıt derdi de yok.
 
FİYATLARI NE KADAR?
 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aktif olarak kullanılan sistemde ücretler de bütçeyi zorlamıyor. Örneğin; yaygın olarak kullanılan bir uygulamada Renault Clio otomatik vites bir araç için her 15 dakikada 17 lira ödeniyor. Her 15 dakikada 5 kilometre ücretsiz. İlave kilometrede 1.6 lira yazıyor. Eğer 20 kilometrelik bir yere 30 dakikada gitmişseniz 50 lira ödüyorsunuz. Aynı yolu sarı taksiyle gitmenin maliyeti yaklaşık 74 lira. Bu arada ilk kullanıma özel 30 dakika ücretsiz gibi kampanyalar var. Böylece sistemin faydalı olup olmadığını ücretsiz deneyebilirsiniz.
 

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