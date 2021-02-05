Arabası olana güzel haber! 12 asgari ücret net kar

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çoğu kişi bilmiyor. Önemli bir gider kalemi ortadan kaldırılacağı gibi aynı zamanda kazanç da elde edilebiliyor. Garajda duran arabanız hiç hareket ettirmeseniz bile 6 ayda bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yılda bir kasko, zorunlu trafik sigortası, otomobil 3 yaş üstü ise 2 yılda bir araç muayene ve egzoz emisyon ölçümü, yıllık periyodik bakım, kış lastiği, araç uzun süre kullanılmadığı için boşalan akü masrafı gibi pek gider oluşmasına neden oluyor. Bu noktada arabayı satmak bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor fakat arabasından vazgeçmek istemeyenler de çoğu zaman kullanmadıkları arabaları ile gelir sağlayabilirler.

Koronavirüs salgını başta iş hayatı olmak üzere herkesin yaşamında değişiklikler olmasına sebep oldu. Uzaktan çalışma modeli hayatımıza girdi ve salgın bittiğinde de bu sistemin büyük çoğunlukla devam edeceği görüşü hakim. Bu durum da günlük trafikte geçirilen sürelerin çok düşeceği, özel araçlara ihtiyacın azalacağı sonucunu doğuruyor. Arabasını kullanmayan kişiler özellikle ikinci el araba fiyatlarının arttığı dönemde araçlarını sattı. Araba satışından sağlanan nakit paranın bankada mevduat hesabı olarak tutulması bile önemli bir kar avantajı sağlıyor.

Arabanızı satmadan da gelir sağlamanız mümkün. Türkiye'de henüz çok kullanılmasa da bu süreçte giderek artan kiralama yöntemleri ile aracınızdan kullanmadığınız zamanlarda gelir sağlayabilirsiniz. Posta gazetesinden Bilal Emin Turhan bugünkü yazısında birçok araba sahibinin merak ettiği konunun detaylarını yazdı.Siz de aracınızla hiçbir şey yapmadan para kazanmak istiyorsanız Turhan'ın yazısından faydalanabilirsiniz. İşte o yazı...

Evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla hususi araç kullanımı azaldı. Haftanın 5-6 günü garajda veya sokakta park halinde bekleyen aracın bakımı, sigorta sı, MTV’si masraf olmaya devam ediyor. Model eskidiği için araç değer de kaybediyor. Sizi hem bu masraflardan kurtaracak hem de araçsız bırakmayacak formül var. İşte detayları...