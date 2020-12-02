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Arabası olan ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Cezası 9 bin lira...

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 14:54 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 14:54

Arabası olan ve araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiren karar. Cezası 9 bin lira. Emsal olacak. Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, ikinci el araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertiz firmasının ayıplı hizmet verdiği gerekçesiyle, tüketiciye aracın onarımı ve değer kaybı için 9 bin lira ödemesine hükmetti.


Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Kayseri'de bir firmaya ekspertiz yaptırarak ikinci el araç satın alan  tüketici, daha sonra başka bir ekspertiz firmasına yaptırdığı incelemede aracın  dolu yağması nedeniyle tavan, kaput ve bagajında hasar olduğunu öğrendi. Tüketici, uyuşmazlık konusu olan "Ayıplı Hizmet/Hizmet Standardına  veya Teknik Düzenlenmesine Aykırı Olarak İfa Edilmesi"  gerekçesiyle aracın değer  kaybı ve onarım masraflarının iadesini talep etmek için 10 bin lira bedel  istemiyle Kayseri İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.
 
Ekspertiz firması savunmasında, kendilerine ekspertiz hizmeti için  gelen tüketicinin şikayetinin aracın dış muayenesiyle ilgili olduğunu ileri  sürdü.
Aynı savunmada, incelemede aracın boyalı parçasının olup olmadığının  tespit edildiği, dış muayenesi sonucu parçalarının orijinal olduğunun  belirtildiğini aktaran firma, göçük durumu veya göçük nedeninin yaptıkları  ekspertiz hizmetiyle tespit edilmediğini belirterek, şikayetin reddini talep  etti.
 
  Bilirkişiden "ekspertiz hizmeti ayıplı yaptı" raporu
 
 Karar tutanağında yer verilen bilirkişi raporunda, ekspertiz işleminin  "ayıplı" yapıldığı, ekspertizde dolu hasarının onarımı için 3 bin, bu onarım  sebebiyle araçta oluşacak değer kaybının ise 6 bin lira olduğu aktarıldı. Tutanağın inceleme ve gerekçe kısmında, 6502 sayılı "Tüketicinin  Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiği  belirtilerek, "Bilirkişi raporu doğrultusunda ayıplı hizmet oluştuğu  anlaşıldığından tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek 9 bin liranın  tüketiciye iadesi gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, yetkisi  olup da sorumluluğu olmayan işlemlerden birinin de oto ekspertiz olduğunu  söyledi.
 
 Ekspertizlerin her türlü yetkisi olduğunu, rapor verebildiğini, para  da kazandığını ama bir sorumluluğu olmadığına dikkati çeken Şahin, "Yanlış bir  rapor verdiğinde, alıcıyı yanılttığında kendisine bir sorumluluk gelmiyor, bir  cezalandırma işlemi yoktu. Artık var. İlk defa Kayseri Ticaret İl Müdürlüğündeki  İl Hakem Heyeti bünyesinde bir karar alındı. Ekspertiz işleminin yanıltıcı ve  eksik olduğundan dolayı firmanın cezalandırılmasına karar verildi." dedi. Kararı değerlendiren Şahin, "Tüketici, dolu hasarı olan bir araç almış  fakat satın almadan önce ekspertize götürmüş. 'Bir hasar yok' demişler. O da  güvenmemiş, daha sonra başka bir ekspertize gitmiş ve o ekspertiz her şeyi  çıkartmış." diye konuştu.
 
  "Emsal" niteliğinde karar çıktı
 
 Şahin, sorumluluğun tüketiciyi yanıltan ekspertize ait olduğunu  vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tüketici de aslında 60 bin lira olan arabayı 51 bin liraya almış  olacak ve o zararından kurtulmuş olacak. Yanlış bir ekspertiz raporu verilmişse o  bedeli ekspertiz firmasından tahsil edebiliriz. Bunun da yöntemi 10 bin 390  liralık alacağa kadar Tüketici Hakem Heyetine başvurmak, üzerinde de Tüketici  Mahkemelerine başvurmaktır. Emsal karar da var. Tüketiciler Birliğinden isteyen  bu kararı alabilir."  Daha önce kendisine yanlış rapor verilen tüketicilerin bununla ilgili  kime müracaat edeceklerini bilemediklerini dile getiren Şahin, ilk defa bir  tüketicinin Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurması ile "emsal"  niteliğinde karar çıktığını sözlerine ekledi.
 

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