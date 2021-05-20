Araba kullanan milyonları için geçerli! 2 yıl yasak...

Araba kullanan birçok kişi için geçerli. 2 yıl yıl boyunca araç kullanılamıyor. Ticari araç şoförleri 2 yılın sonunda yeniden teste giriyor. Psikoteknik test sonucu yetersiz rapor almış olan bir şoför, 2 yıl ticari araç kullanamıyor ve 2 yıl sonra tekrar teste girme hakkına sahip oluyor. Ancak testi geçenler yeniden ticari araç kullanabiliyor.

Türkiye’de yılda 1 milyon 700 bin trafik kazası oluyor. Bu kazaların 280-300 bini ölümlü ya da yaralanmalı sonuçlanıyor. Bu kazaların ekonomiye yıllık etkisi ise 15 milyar dolar (125.5 milyar lira) zarar şeklinde yansıyor.

Trafik kazalarının yüzde 89’u sürücü kaynaklı. Bu da 2003’te kazaların azaltılması ve taşımacılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla kanunlaşan ‘psikoteknik değerlendirme raporu’nun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Şoförlüğü meslek olarak yapanlara zorunlu hale getirilen bu raporun, denetim zorunluluğu ise bulunmuyor. Uygulama zorunluluğu olan ama denetimi yapılmayan bu konuyla ilgili sürekli ertelenen adımın nihayet atılması bekleniyor. 30 Haziran 2021’den sonra bu raporun denetiminin yürürlüğe gireceği öngörülüyor. Böylece psikoteknik değerlendirme raporu olmayan ticari araç sürücülerine gerekli cezai işlem uygulanabilecek.