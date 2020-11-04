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Arabası olan milyonları ilgilendiriyor... Yürürlüğe girdi! İzin verilecek

04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:15

Milyonlarca araç sahibini çok yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlandı. LPG'li araçlarla ilgili flaş karar! İzin verilecek. LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girmesine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerin, "Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.
 
LPG'li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak. Giriş ve çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.
 
Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerince araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.
 
 

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