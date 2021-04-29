Arabası olan milyonlarca kişi için geçerli! İndirim yapılıyor ve...

Araba sahibi olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Daha yüksek oranda indirim yapılıyor. Primler azalıyor. Sıfır arabalarda ilk 3 yıl en yüksek düzeyde oluyor. Araç sahiplerini ekonomik olarak etkiliyor. Kasko ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Araç yaşının ilerlemesiyle kasko yaptırma oranı düşüyor. Ancak son dönemdeki krizler sebebiyle kaskosu olmayanlar onarım maliyeti yüksek düzeyde seyrettiği için ekonomik olarak etkileniyor. Sigortalılara, kesintisiz olarak poliçelerini devam ettirmesi halinde yıl geçtikçe daha yüksek oranda indirim yapılıyor. Primler de azalıyor. Bazı durumlarda ise sigortalılara sunulan ek hizmet dahilinde ücretsiz olarak onarım sağlanıyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Araçlar çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, çalınma veya üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri nedeniyle hasar görebiliyor. Ayrıca, özelikle son yıllarda artan dolu ve sel gibi doğa olayları ile deprem gibi öngörülemez riskler nedeniyle de araçlar hasara uğrayabiliyor.

Kasko sigorta sı aracın uğrayacağı maddi zararları tazmin ederek yaşanan ekonomik kayıpları gideriyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), araç sahiplerinin tüm bu risklere karşı mümkünse en geniş ölçüde, değilse de kendi bütçeleri çerçevesinde öncelik sıralama yaparak, risklere karşı teminat almalarını öneriyor.

GELECEK YILLARDA ARTACAK

Ancak Türkiye’de araç sahiplerinin kasko sigortası konusunda yeterince bilinçli olmadıkları görülüyor. TSB’den alınan bilgilere göre, 2020 yıl sonu itibarıyla ülkemizde tüm araç grupları dahil olmak üzere 24.1 milyon adet motorlu araç trafikte seyrediyor. Buna karşın yürürlükte olan kasko sigortası poliçe sayısı yalnızca 6.4 milyon adet. Ancak son yıllarda araçlardaki teknolojik donanımlar artıyor. Bu da onarım maliyetlerinin artması anmanına geliyor. Yine dolu, sel deprem gibi doğal afet riskleri yüzünden de önümüzdeki yıllarda sigortalılık oranlarının artması öngörülüyor.

DAHA YÜKSEK ORANDA İNDİRİM

SB’nin verilerine göre, sıfır kilometre araçların satın alımından itibaren ilk üç yıl sigortalılık oranı en yüksek düzeyde seyrediyor. Araç yaşı ilerledikçe kasko yaptırma oranı da azalıyor. Ancak son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu, araç yaşlansa bile onarım maliyetleri yine yüksek düzeyde seyrediyor. Bu da olası bir onarım durumunda araç sahibini ekonomik olarak etkiliyor. Ayrıca sigorta şirketleri kesintisiz olarak poliçelerini devam ettiren sigortalılar için yıllar geçtikçe daha yüksek oranlarda indirim yapıyor. Yani araç yaşlandıkça primler de azalıyor.

DAR KASKO NEDİR?

Kasko sigortası genel olarak, aracın çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, çalınma ve üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri nedeniyle uğrayacağı maddi zararı tazmin ediyor. Sigorta şirketinin bu teminat gruplarından sadece bir kısmı için teminat verdiği poliçeler ise dar kasko olarak adlandırılıyor. Bu ürünün sigortalıya en önemli avantajı, maruz kalma ihtimali görece düşük olan riskleri teminat kapsamından çıkararak poliçe priminde önemli tutarda indirim elde edilebilmesi. Örneğin aracını kapalı garajda tutan biri, çalınma teminatını satın almayarak poliçe priminde indirim sağlıyor.

MİNİ ONARIM PAKETİ NEDİR?

Mini onarım teminatı sektörde kasko poliçeleri ile sigortalılara sunulan bir ek hizmet. Şirketten şirkete değişen farklı uygulamalar olsa da genel olarak; boyasız kaporta göçük düzeltme, boya hasarlı kaporta göçük düzeltme, boya tamiri (tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları), döşeme tamiri, ön cam tamiri, plastik tampon tamiri, leke çıkarma gibi hasarları kapsıyor. Sigorta şirketleri poliçede mini onarım teminatı olan sigortalılarının, poliçede belirtilen ölçülere uygun hasarlarının onarımını ücretsiz sağlıyor.