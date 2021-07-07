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Arabası olan milyonlara güzel haber! 15 gün içerisinde...

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 15:55 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 15:55

Araba sahiplerini ilgilendiren önemli gelişme! Başladı. 15 gün içerisinde yapılabilecek. e-Devlet üzerinden takip edilebilecek. Hem zaman hem de tasarruf sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Hızlı Geçiş Sistemi-Otomatik Geçiş Sistemi (HGS-OGS) gişelerinde nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden dolayı gişe sahalarında oluşan beklemeleri önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.


Arabası olan birçok kişi için büyük avantaj! Ağustos 2019'da tüm etapları hizmete açılan  otoyolda başlatılan uygulama sayesinde HGS-OGS gişelerinde bakiye yetersizliği  yaşayan sürücüler nakit ve kredi kartı ile ödeme seçeneği olmadan gişelerdeki  butonlara basarak alacakları ihlalli geçiş formuyla ödeme işlemlerini 15 gün  içinde gerçekleştirebilecek 
 
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürürlüğe konulan uygulama  kapsamında sürücüler, HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak "ihlalli geçiş  bildirim formu" alıyor.
 
Hemen ardından bariyerin açılmasıyla yoluna devam eden sürücüler,  bildirimde yazan yönlendirmelerle geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebiliyor.  Geçişleri ile ilgili bilgiler e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü  (www.kgm.gov.tr), Otoyol AŞ (otoyolas.com.tr) web siteleri ve Otoyol Mobil  uygulama üzerinden plaka bilgileri girilerek takip edilebiliyor.
 
 Bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunluğundaki otoyolda gişelerin  birçoğunda devreye alınan butonlu geçiş, yıl sonuna kadar tüm HGS-OGS çıkış  gişelerinde uygulanacak.
 
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak, AA  muhabirine, işletmeciliğini üstlendikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Ağustos 2019  itibarıyla tüm etaplarının hizmete açıldığını hatırlattı.
 
  
İşletme ve bakım faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini  belirten Omurtak, "Sürücüler, otoyolumuzu gideceği mesafeye bağlı belirli bir  ücret karşılığında kullanmaktadır. Bu ücretin karşılığında ise verdiğimiz  hizmetin kusursuz olması öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, yolumuzu kullanan  tüm sürücülerimizin şikayet ve taleplerini dikkate alarak çözümler  geliştirilmekte ve işletme bakım faaliyetlerimiz yürütülmektedir." diye konuştu.
 
Omurtak, son olarak HGS-OGS etiketine sahip sürücülerin mağduriyetini  gidermek adına çözüm odaklı bir proje tasarladıklarını dile getirdi.
 
İşletme başlangıcından bu yana incelenen araç geçişlerinde ödeme  tercihlerinin büyük oranda değiştiğini vurgulayan Omurtak, şu bilgileri paylaştı:
 
"İlk yıllarda nakit veya kredi kartıyla ücretini ödemek isteyen  müşterilerimizin oranı yüzde 65 civarındaydı. Bu durum nakit gişeler dışında HGS  ve OGS çıkış gişelerinde de nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin varlığına yol  açmıştı. Nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin HGS ve OGS ödeme seçeneğine göre  ciddi bir işlem süresi var. HGS-OGS etiketine sahip müşterilerimiz gişelerden 3  saniye içinde çıkış işlemlerini gerçekleştirirken, nakit ve kredi kartı  müşterilerimizin çıkışı ortalama 45 saniye sürmektedir. Örnek verecek olursak,  nakit gişesinde yalnızca bir araç ödeme yaparken, HGS-OGS gişelerinden tam 15  araç geçişini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilme olanağına sahiptir. Çünkü  bu geçişi 3 saniye içinde sağlayacak bir altyapı sistemi kurulmuştur."
 
"Hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak"
 
 Halil Omurtak, otoyolu kullananlar arasında HGS-OGS etiketine sahiplik  oranının yüzde 35'ten yüzde 80'e ulaştığını anlattı.
 
Şu anda nakit ve kredi kartı kullanımının, nakit gişelerinde yüzde 15  olduğunu, ödemesini HGS-OGS gişelerinde çeşitli nedenlerle nakit ya da kredi  kartıyla yapanların ise yüzde 5'lik bölümü oluşturduğunu aktaran Omurtak, "Bu  yüzdeleri araç olarak kabul edersek her 100 araçtan 5'inin ödemesini HGS-OGS  gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapması sebebiyle tam 80 araç, 3 saniye  içindeki hızlı geçiş üstünlüğünü kaybetmektedir." dedi.
 
Bu durumla ilgili son dönemde yoğun şikayetler aldıklarını ve yeni  uygulamanın, bu mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığına dikkati  çeken Omurtak, şunları kaydetti:
 
"Sistem, öncelikle geçişini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı  ile yapmak isteyen sürücüleri nakit gişelerine yönlendirerek, HGS-OGS gişelerini  sadece etiket sahibi sürücülerin kullanmasını sağlamaktadır. HGS-OGS gişelerinde  ödemenin alınamadığı durumlarda ise sürücüler, geçişin hızlı bir şekilde  yapılabilmesi için butona basıp 'ihlalli geçiş bildirim formu'nu alacak, bariyer  açılacak ve bildirimde yazan yönlendirmeler ile geçiş ücretini 15 gün içinde  ödeyebilecek.
 
Bu uygulamayla, sürücülerin yüzde 80'i gişe sahalarında beklemeden  geçişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme hakkına sahip olacak. Gişelerde  bekleme olmayacağı için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanarak çevre  kirlenmesine karşı da olumlu bir katkı sunulacaktır. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ  olarak bu yeni uygulamayla amacımız, işletmemiz süresince İstanbul-İzmir  Otoyolu'nu kullanacak milyonlarca sürücülerimizin beklemeden hızlı bir şekilde  gişelerden geçişini sağlayarak memnuniyet ve konforu en üst noktaya taşımaktır."
 
  

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