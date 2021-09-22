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Arabası olan herkesi kapsıyor, iptal ediliyor! Açıklama geldi
Arabası olan herkesi kapsıyor. İptal ediliyor. Önemli açıklama geldi. Çoğu kişi farkında değil. Trafikte yapılan hataların bedeli cebimizden çıkıyor. Yapılan tespitle anında plakaya ceza kesilebiliyor. Çoğu kişiye ise fazladan ceza gelebiliyor. Cezaları gecikme faiziyle ödememek için farkındalığınızın olması büyük önem taşıyor. Haksız bulunulan konuya itiraz edilebiliyor. Cezaların iptali ile ilgili bir de çok önemli fotoğraf detayı bulunuyor, yoksa iptal ediliyor...