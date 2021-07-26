Arabası olan herkesi kapsıyor! Hız sınırı ile ilgili flaş gelişme! Cezası 1.340 lira...

Dünya genelinde genel trafik kuralları benzerlik gösterse de bazı keskin farklar da bulunuyor. Ehliyet yaşları, sınıfları, cezalar ve hatta trafik yönleri bile ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Çoğunlukla sağ şeritten akan trafik, Japonya, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Kıbrıs’ta da ters yönden akıyor.