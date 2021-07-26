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Arabası olan herkesi kapsıyor! Hız sınırı ile ilgili flaş gelişme! Cezası 1.340 lira...
Arabası olan milyonları kapsıyor. Hız sınırı konusunda flaş adım! Hız sınırının 20 KM/S daha artırılması planlanıyor. 2021 hız sınırını aşma cezaları ise şu şekilde: Hız sınırının yüzde 10 ila yüzde 30 aşılmasının cezası 314 TL ve 10 ceza puanı. Hız sınırının yüzde 30 ila yüzde 50 aşılmasının cezası 652 TL ve 15 ceza puanı. Hız sınırının yüzde 50’nin üzerinde aşılmasının cezası ise 1.340 TL ve 15 ceza puanı.
Dünya genelinde genel trafik kuralları benzerlik gösterse de bazı keskin farklar da bulunuyor. Ehliyet yaşları, sınıfları, cezalar ve hatta trafik yönleri bile ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Çoğunlukla sağ şeritten akan trafik, Japonya, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Kıbrıs’ta da ters yönden akıyor.