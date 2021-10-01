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Arabası olan herkesi kapsıyor! HGS ile ilgili flaş açıklama! 8 bin 500 lira...

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 12:06 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 12:06

Arabası olan herkesi kapsıyor! HGS yüklemesi yapmak için girdiği sitede 8 bin 500 lira dolandırıldı. İzmir'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesi yapmak için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lirası dolandırılan kadın, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.


Konak'ta ikamet eden 49 yaşındaki Esen Boyacı, aracına HGS yüklemesi  yapmak için arama motoru aracılığıyla gelen bir internet sitesine önce kredi  kartı bilgilerini ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi.
 
Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark  eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı,  mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 
Boyacı, AA muhabirine, işlemi gerçekleştirdikten sonra kartından  yüksek miktarda para çekildiğini anladığını, hemen bankayı aramasına rağmen  olumlu dönüş alamadığını anlattı.
 
Gelen mesajdaki şifreyi belli bir zaman içindeki girmek zorunda  kaldığını anlatan Boyacı, "Bu yüzden gelen şifreyi hızlıca okuyup girdim. Bir  süre sonra 100 lira yerine kredi kartımdan 8 bin 500 liranın kesildiğini gördüm.  Hesap ekstresinde ödemeyi alan firma belli. Ben kredi kartına ödemeyi yapmak  zorunda kaldım. Alın terimle kazandığım parayı dolandırıcılara, hırsızlara  verdim." dedi.
 
"Arama motorlarında ilk çıkan adresi tıklamayın"
 
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise  dolandırıcıların sahte siteyle tüketicileri kandırdığını ifade etti.
 
Sahte sitelerin kredi kartını bilgilerini kullanarak alışveriş  yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Tüketicilere tavsiyemiz internet üzerinden alışveriş yaparken gelen  şifrenin üzerinde yazan bilgileri okusun. Ciddi mağduriyetler oluşuyor. Çünkü  arama motorları dolandırıcıların kullandığı bir yöntem haline geldi. Arama  motorlarında ilk çıkan adresi tıklamasınlar. Teknik servis ararken de bir ürün  alırken buna dikkat etsinler. Çünkü dolandırıcılar bu arama motorlarına para  vererek sahte sitelerin üste çıkmasını sağlıyor. Bunu fark etmek zor değil.  Altında hemen reklam olduğu yazıyor ancak bazen tüketicimizin dikkatinden  kaçıyor."

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