15 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 1.52 EURO 10,1690 0.00
USD 8,5800 -0.05 ALTIN 505,710 0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arabası olan herkesi kapsıyor! Bayram öncesi uyarı

15 Temmuz 2021 Perşembe - 10:41 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 10:41

Arabası olan herkesi kapsıyor. Milyonlarca kişi ilgilendiren kritik uyarı. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, tatil öncesi uzun yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunarak "Yola çıkmadan önce lastiğinizi mutlaka bir uzmanına gösterin, hava basıncı, balans ayarları, diş, topuk, sırt kontrollerini yaptırın, yıpranma varsa önleminizi alın, yedek lastiklerinize de aynı kontrolleri yaptırın." ifadelerini kullandı.


LASİD, yaptığı yazılı açıklama ile uzun yola çıkacak vatandaşları  dikkat etmesi gerekenlere karşı uyararak, hatırlatmalarda bulundu.
 
Uzun yolda güvenli bir sürüş için yola dinlenerek sabah erken saatte  çıkılması ve uzun yolda 2 saatte bir ya da her 150 km'de 15 dakika mola verilmesi  gerektiği belirtilen açıklamada, takip mesafesinin korunması, hız limitlerine  uyulması, emniyet kemeri takılması, aracın ilgili bakım ve kontrollerinin  yaptırılması gibi uyarılara yer verildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt,  güvenli sürüş ve güvenli trafik için gerekli şartlardan birinin doğru lastik  olduğunu belirtti.
 
Uzun yola çıkacak vatandaşların tatil öncesi bavul hazırlamadan önce  yapacakları ilk işin, lastik kontrolü olduğunun altını çizen Kurt, şunları  kaydetti: "Seyahate çıkmadan önce mutlaka bir uzmanına başvurun ve araç  lastiklerinizin bakım ve kontrollerini yaptırın. Ortak trafikte hepimizin  sorumluluğu var, kurallara ve gerekliliklere uymak, ortak güvenliğimiz için  birincil şarttır. Uzun yol öncesi araç ve lastiklerinin bakım ve kontrolü de bu  gerekliliklerdendir. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile  temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır, o da  neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı,  araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların  hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Bunu asla aklımızdan çıkartmadan  önlemlerimizi almalıyız. Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından  lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Hava basıncı ve balans ayarlarını  kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de  aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini  mutlaka yaptırın, yıpranma varsa önlemini alın. Lastiğiniz araç üreticisinin  önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır. "
 
"Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde  yaptırmalısınız"
 
Erdal Kurt, güvenli sürüş için araca en uygun ve en doğru lastiğin  seçilmesi, onun da doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.
 
Salgın tedbirleri kapsamında seyahat sırasında yolda, araç içinde,  dinlenme yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymanın, sağlıklı  ve güvenli bir seyahat için özenle dikkat edilmesi gereken diğer kurallar  olduğunun altını çizen Kurt, tüm vatandaşların ortak bir bilinçle bu kurallara  duyarlı olması gerektiğini vurguladı.
 
Kurt, trafiğin sadece araçlardan değil yayalardan da oluştuğunu, yaya  geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, lastiğin bakım ve  kontrolü için seyahat öncesi yapılacaklara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş  derinliğinin yasal sınır olan 1,6 mm'den daha düşük olmaması gerekir.  Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere  yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri  özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir. Lastiklerinizin doğru ve  teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü  lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır. Lastiklerinizin uygun basınç  değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın  kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı - bastırmalısınız.  Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız.  Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak  tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz.  Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı  araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım  kılavuzunda mevcuttur."
 

ETİKETLER

araba bayram lastik sanayici
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.