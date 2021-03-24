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Arabası olan herkesi kapsıyor! Akaryakıt ile ilgili flaş karar, değişiyor...

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 10:09 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 10:16

Akaryakıt ile ilgili flaş karar! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Artık bu şekilde satış yapılamayacak. Yeni dönem başlıyor, resmen yürürlüğe girdi. Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş 'yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara' dönüştürülecek. Yeni nesil cihazlarda taşıt plaka numarası girilmeden artık akaryakıt satışı yapılamayacak


Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar,  elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş  "yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara" dönüştürülecek. 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Tebliğle, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa  ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa  ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi  yükseltilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara (YN Pompa ÖKC)  dönüştürülmesine, bu cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğal gaz,  elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgilerin elektronik ortamda bildirimi  zorunluluğuna ve bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin GİB  tarafından belirlenen teknik standartlara uygun toplanmasına, anlık ve/veya  periyodik iletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri  kurulacak ve sistemdeki veriler GİB'e elektronik ortamda iletilecek.
 
Yeni nesil pompa ÖKC'lerde akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası  girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı  yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka  bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak.
 
Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt  satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne  “plakasız” ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi  kimlik numarası bilgileri girilecek.
 
YN Pompa ÖKC’ye geçiş zorunluluğu
 
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve  halihazırda kullanılmakta olan elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa  ödeme kaydedici cihazların en geç 30 Haziran 2022'ye, elektronik kayıt ünitesi  olanların ise en geç 31 Aralık 2023'e kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme  kaydedici cihazlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.
 
Elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici  cihazların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, elektronik kayıt ünitesi  olanların ise 1 Ocak 2022'den itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından  üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacak.
 
1 Ocak 2022'den itibaren ise eski nesil ödeme kaydedici cihazların  üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışı gerçekleştirilemeyecek.
 
Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya  belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC  üreticileri/yetkili servisleri,  akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar  terminal servis merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili  servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanun'un ilgili  ceza hükümleri uygulanacak.

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