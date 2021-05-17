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Arabası olan herkesi kapsıyor! 1228 lira ceza, uyarı geldi
Araba kullanan vatandaşlara çok önemli uyarı geldi. Dikkat etmeyene 1228 lira ceza kesiliyor. Ehliyetine de 6 ay el konuluyor. Dezenfektan kullanan bir vatandaş alkometreye üfleyince 0.30 promilli alkollü olduğu ortaya çıktı. Etil alkol uçucu-buharlaşıcı olduğu için alkometre bunu solunum havasından gelmiş gibi algılıyor. Etil alkol içeren maddelerin yol açtığı bu etki maksimum 15 dakikalık açık hava solunumu sonunda yasal sınırların altına düşüyor ve hatta sıfırlanıyor.
Manisa’da 6 haziranda veteriner hekimliği yapan B.B. (46), kliniğine giderken polis uygulamasına takıldı. Alkolmetre üflemesi istenen B.B., cihaza üfleyince 0.30 promil alkollü çıktı.