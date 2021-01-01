Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.
Resmi Gazete'de 28 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından yarından itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.
Buna göre, 2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.
Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza verilecek. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza uygulanacak.
Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 lira para cezası kesilecek.
EMNİYET KEMERİ TAKMAYANA 144 LİRA CEZA
Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar 144 lirayla cezalandırılacak.
Engellilere ait alanlara park edenlere 288 lira ceza verilecek. Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 300 liradan 7 bin 369 liraya kadar değişecek. Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara 314 lira ceza uygulanacak.
Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa bisiklet ve elektrikli skuteri taşıt yolunda sürenlere, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanması için ayrılan yerlerde sürenlere, elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlara da 314 lira ceza kesilecek. Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar, 446 lira ceza ödemek zorunda kalacak. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 543 lirayla cezalandırılacak.
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİNİN CEZASI 551 LİRA
Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 551 lira ceza verilecek.
Tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı eşyayı izin almadan taşıyan ve taşıttıranlara 607 lira ceza uygulanacak.
Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, takograf ve taksimetre kullanmayan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 652 lirayla cezalandırılacak.
Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda bu kurala uymamanın cezası 835 lira olacak.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 1339 LİRA ÖDEYECEK
Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler 1339 lirayla cezalandırılacak.
Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara 1339 liradan 6 bin 700 liraya kadar ceza verilecek. Alkollü şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler 1679 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 270 lira ceza ödemek zorunda kalacak.
Sürücü belgesiz motorlu araç kullananlar 2 bin 698 lira ceza ödeyecek.
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyenlere 3 bin 836 lira ceza verilecek. Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 4 bin 67 liradan 6 bin 784 liraya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. Bu cihazları araçlarında bulunduranlara ise 2 bin 698 ila 4 bin 67 lira arasında ceza uygulanacak.
DRİFTE 6 BİN 700 LİRA CEZA
Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 687 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 700 lira ceza uygulaması yapılacak.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanan kişiler 6 bin 909 lirayla cezalandırılacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 10 bin 195 lira ceza verilecek. Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 13 bin 374 lirayla cezalandırılacak. Araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesinin bedeli 22 bin 823 lira olacak. Bu arada, kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.
MTV ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.
Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.
1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 56 bin 500 lirayı aşmayanlar, 99 bin lirayı aşmayanlar ve 99 bin lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 141 bin 600 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 141 bin 900 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
01.01.2018 SONRASI TESCİL
0-1300 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 1.051 lira
4-6 yaş - 733 lira
7-11 yaş - 410 lira
12 -15 yaş - 309 lira
16 ve yukarı yaş - 109 lira
Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 1.155 lira
4-6 yaş - 806 lira
7-11 yaş - 450 lira
12 -15 yaş - 341 lira
16 ve yukarı yaş - 120 lira
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 1.261 lira
4-6 yaş - 879 lira
7-11 yaş - 492 lira
12 -15 yaş - 372 lira
16 ve yukarı yaş - 130 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1301-1600 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 1.830 lira
4-6 yaş - 1.372 lira
7-11 yaş - 796 lira
12 -15 yaş - 563 lira
16 ve yukarı yaş - 216 lira
1301-1600 cc
Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 2.014 lira
4-6 yaş - 1.510 lira
7-11 yaş - 876 lira
12 -15 yaş - 617 lira
16 ve yukarı yaş - 236 lira
1301-1600 cc
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 2.197 lira
4-6 yaş - 1.647 lira
7-11 yaş - 954 lira
12 -15 yaş - 674 lira
16 ve yukarı yaş - 258 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1601-1800 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 3.556 lira
4-6 yaş - 2.781 lira
7-11 yaş - 1.635 lira
12 -15 yaş - 998 lira
16 ve yukarı yaş - 387 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 3.881 lira
4-6 yaş - 3.032 lira
7-11 yaş - 1.786 lira
12 -15 yaş - 1.090 lira
16 ve yukarı yaş - 422 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 5.603 lira
4-6 yaş - 4.315 lira
7-11 yaş - 1.510 lira
12 -15 yaş - 998 lira
16 ve yukarı yaş - 594 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 6.113 lira
4-6 yaş - 4.709 lira
7-11 yaş - 2.767 lira
12 -15 yaş - 1.647 lira
16 ve yukarı yaş - 648 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2001 - 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira
1-3 yaş - 8.405 lira
4-6 yaş - 6.102
7-11 yaş - 3.812
12 -15 yaş - 2.277 lira
16 ve yukarı yaş - 901 lira
Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü
1-3 yaş - 9.170 lira
4-6 yaş - 6.656 lira
7-11 yaş - 4.158 lira
12 -15 yaş - 2.485 lira
16 ve yukarı yaş - 983 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2501 - 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira
1-3 yaş - 11.719 lira
4-6 yaş - 10.196 lira
7-11 yaş - 6.369 lira
12 -15 yaş - 3.426 lira
16 ve yukarı yaş - 1.256 lira
Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 12.786 lira
4-6 yaş - 11.122 lira
7-11 yaş - 6.949 lira
12 -15 yaş - 3.738 lira
16 ve yukarı yaş - 1.371 lira
İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek.
Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.