Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme, zorunlu oluyor

Herkesi çok yakından ilgilendiren karar! Uzun süredir gündemdeydi. Yürürlüğe giriyor. 31 Mart itibarı ile zorunlu oluyor. Detaylar netleşmeye baladı. Yeni dönem başlıyor. Arabası olan ya da araba almak isteyen vatandaşlar için önemli bir detay. Yeni otopark yönetmeliği, 31 Mart tarihinde yürürlüğe giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, otopark yönetmeliğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ay sonu itibariyle yürürlüğe girecek. Bu çerçevede 80 metrekareye kadar 3 daireye bir otopark, 80-120 metrekare arası 2 daireye bir otopark, 120-180 metrekare arası her daireye bir otopark ve 180 metrekare üzeri de her bir daireye 2 otopark yapma zorunluluğu getiriyoruz" dedi.

Herkesin beklediği bu yeni düzenleme ile her daireye bir otopark şartı yerine dairelerin büyüklüklerine göre otopark yapılması zorunluluğu devreye giriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm taraf ve paydaşların görüşleri de alınarak yapılan değişikliklerle yönetmelikte yeni taslağa göre, 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.