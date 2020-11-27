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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sigorta ödemiyor...
Araba sahiplerini ilgilendiriyor. SGK, trafik kazası geçirdiğiniz zaman tedavi masraflarını karşılıyor. Ama iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Tedaviye kamu hastanesinde devam ederseniz, bu durumda hiçbir masraf ödemiyorsunuz. Ama SGK ile anlaşmalı özel hastanede tedavinize devam ederseniz bu durumda SGK Sağlık Uygulama Tebliği üzerinden ödeme yaptığından hastanenin fark ücreti alma hakkı var. Yani bulunduğunuz özel hastane de tedaviye devam ederseniz tüm masrafları cebinizden ödeyeceksiniz.
Trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını SGK karşılıyor. Sigorta şirketleri ise trafik sigortası primlerinin yüzde 10’unu SGK’ya aktarıyor. Bu da sigorta şirketleri ile vatandaşlar arasında anlaşmazlığa neden oluyor. Sadece bu yıl sigortacılar, SGK’ya 1.1 milyar lira aktardı.