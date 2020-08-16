Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı alabilirsiniz, 2 yıl...

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar. 2 yıl süreniz var. O parayı geri alabilirsiniz. Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor.Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor.Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini.

Birçok araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınız değişen parçalarıya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor. Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Sigorta şirketleri ekspertiz raporlarıyla durumu tespit ederek değer kaybını ödüyor. Ödemeye yanaşmazlar ya da zorluk çıkartırlarsa bu durumda 2 yıl içinde dava açma hakkı bulunuyor. Burada değer kaybı parası karşı tarafın sigortasından karşılanıyor. Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor.

YAZILI BAŞVURU ŞARTI VAR

Yeniasır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre Yargıtay değer kaybını zarar kalemleri arasında saydığı için hukuken de bu hakkınız bulunu-yor. Aracın hasarının tespiti sıra-sında verilen ekspertiz raporların-da değer kaybının da bulunması gerekiyor. Bu kaybın maddi miktarı belirlendikten sonra önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Ödenmediği takdir-de ise mahkeme yoluna gidili-yor. Bu konu bazı kasko poliçelerinde teminatlar arasında da sayılıyor. O yüzden poliçenizi iyi incelemenizde yarar var. Sizin arabanıza zarar veren aracın sigortası yok ise bu kez kişile-re de değer kaybı davası açılabiliyor. Araç ticari bir araç ise değer kaybıyla birlikte aracın tamir-de kaldığı sürede meydana gelen kayıplar da talep edilebiliyor.

KAYIP HESAPLAMA YÖNTEMİ

Hazine Müsteşarlığı Sigortacı-lık Genel Müdürlüğü'nün kararına göre araç değer kaybı tespitini sigorta ekspertizleri yapabiliyor. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üre-tim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi faktörler esas alınıyor.

BAŞKASINA İHTİYAÇ YOK

BU konuda birçok yetkili yetkisiz kişi ve kuruluş kaza yapanları arayarak aracı olmak istiyor.Bunu bazı avukatlık büroları da yapıyor. Normal şartlarda bu işlemler için kimseye ihtiyacınız yok, kimseyi de aracı yapıp paranızı onlara kaptırmanıza gerek yok. Kendiniz sigorta şirketlerine başvurup işlemleri yapabilirsiniz.Ancak şirketle ya da karşı tarafla bir anlaşmazlık olursa hukukçulara başvurun.

HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Kaza tespit tutanağı, servis raporu ve servis faturası, sigorta poliçesi ve hasara ait fotoğraflar.