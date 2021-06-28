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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İndirim geldi, yeni fiyatlar belli oldu

Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İndirim geldi, fiyatlar düştü. Otomobil, kamyon, otobüs, traktör gibi tüm araç grupları hesaba katıldığında, mayıs sonu itibariyle, ortalama trafik sigortasının primi 777 lira.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İndirim geldi, yeni fiyatlar belli oldu Fiyatlar ortalama yüzde 6 düştü. Mayıs ayında, sene başına oranla otomobillerde primler yüzde 4 azalırken, geçen sene ile mukayese edildiğinde ise fiyat aynı kaldı.
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