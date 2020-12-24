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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Ve değişti, trafik sigortası fiyatları...
Milyonlarca araç sahibini çok yakından ilgilendiriyor. Harekete geçildi ve yeni yılda fiyat değişiyor. 1626 lira olacak. En yüksek ücret İstanbul'da. En düşüğü ise 1.457 lira... Trafik sigortasında önemli iki değişiklik yapıldı. Sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75’e düşürüldü. Böylelikle her ildeki araç sigortası için farklı fiyat çıkıyor. İşte detaylar...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında iki önemli değişiklik yapıldı. İSAD (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söylemişti. Yani böylelikle trafik sigorta fiyatları da illere göre farklılık gösteriyor. İşte en pahalı ve en ucuz fiyatlı iller...