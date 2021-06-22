Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hiçbir ödeme yapılmıyor. Muafiyet yok. Neredeyse tüm hasar karşılanıyor. Kaskosu olanlar hiçbir masraf ödemiyor. Sağanak nedeniyle İstanbul'un bazı yerlerinde su baskınları oldu, araçlar sular altında kaldı. Bu nedenle otomobillerde büyük masraflar ortaya çıktı. Kaskosu olanlar maddi olarak bu durumdan hasar almadan kurtuldu. Sel hasarında hemen hemen tüm hasarın karşılandığı belirtildi. Peki su hasarlı otomobillere ne yapılması gerekiyor? İzlenmesi gereken adımlar ne? İşte aracı olanları ilgilendiren haberin detayları...

İstanbul’da meydana gelen yoğun yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Otomobil ler sular altında kalırken hasarların karşılanması için girişimlere başlanıldı. Sel ve su baskını nedeniyle hasar alan otomobillerin sahipleri öncelikle sigorta şirketlerine başvuru yapması gerekiyor.

Sel ve su baskınında kalan otomobillerde hasar suyun eriştiği seviyeye göre değişiklik gösterebiliyor. Yeni nesil araçlarda elektronik aksamın çok olmasından dolayı masraflar artarken mekanik araçlarda bu durum sadece temizlikle bertaraf edilebiliyor.

Hasar alan araçların uzman kişiler tarafından bakım ve onarımının yapılmasının ardından yeniden trafiğe çıkması sağlanıyor. Ancak uzun vadede yeni sorunların çıkmasına da bakımlar engel olamıyor. Elektrik tesisatında oksitlenmeler zamanla fazlalaşacağı için ilerleyen yıllarda büyük masraflara sebep olabiliyor.

‘KASKODA MUAFİYET YOK’

Red Sigorta Marmara Bölge Müdürü Tolga Seller “Sel hasarı oluştuğunda araçtaki hasar için öncelikle kasko şirketine haber verilmesi gerekiyor. Sonrasında araç uygun bir servis ya da tamirhaneye çekilerek eksperin gelmesi bekleniyor. Eksper gelip araç üzerindeki hasarın boyutunu raporluyor ve sigorta şirketine gönderiyor. Sonrasında sigorta şirketi aracı onarıyor ya da perte ayırma yöntemini seçiyor. Sel hasarında muafiyet yok, hemen hemen tüm hasar karşılanıyor. Sel hasarlarında sel olduğu bilindiği için herhangi bir hava durumu raporu da istenmiyor” dedi.

ELEKTRİK TESİSATI KOMPLE DEĞİŞMELİ

İstanbul Oto Sanatkârları Esnaf Odası Başkan Vekili Muammer Sığırcık su ve sel hasarı olan araçların elektrik tesisatının komple değişmesi gerektiğini, değişmezse onarımdan randıman alınamayacağını söyledi.

Sığırcık “Elektrik tesisatın komple değişmesi lazım. Silindir kapağı sökülecek, yağlar değişecek. Elektronik beyinlerin elden geçmesi lazım. Otomobil suya girince kesinlikle kontak basmamak gerekiyor” dedi.

Sığırcık ayrıca yaz tatillerinin başlamasıyla birlikte otomobillerin bakımlarının tam olması gerektiğini söyledi. Hürriyet/Burak Taşçı