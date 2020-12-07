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Arabası olan herkes için geçerli! Yürürlüğe girdi, zorunlu, tavan fiyat...

AA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 12:12 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 12:19

Tüm araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir karar verildi. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yapılması zorunlu. Her ay yüzde 1 artırılacak. Böylece arabası olan vatandaşlar için makul seviyede tutulacak. Zorunlu trafik sigortası için 2017 yılından beri devam eden tavan fiyat uygulaması, 2021'de de devam edecek.


Sigortacılık ve Özel Emeklilik  Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali  sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi.
 
Kurum tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi.  Buna göre, kurul kararıyla,  sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde  tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021  yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.
 
Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe  girdi.
 
Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi.  2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.
 
Trafik sigortalarında azami prim uygulaması, 2017 yılında başlamıştı.  Geçen süre zarfında, bu uygulama sayesinde motorlu araç işletenlerinin kanunen  yaptırmakla mükellef oldukları zorunlu trafik sigortalarına makul primlerle  erişebildiği gözlemlendi.
 
"Yerinde bir karar"
 
Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketiciler  açısından zorunlu olan mali mesuliyet sigortası primlerinin çok fazla artması  nedeniyle rahatsızlık duyulduğunu anımsatarak, "Şimdi tavan fiyatın stabil  tutulmasının 2021 yılı için de uygulanacak olması çok yerinde olmuştur." dedi.
 
Salgın nedeniyle insanların toplu taşımaya binmekten kaçındığına  işaret eden Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
 
"İnsanlar yine bu süreçte gelir kaybına da uğradı. Bu süreçte  insanların o mütevazı aracına yaptırmak zorunda olduğu yüksek primli zorunlu mali  mesuliyet sigortasının fiyatının artması bir darbe olacaktı. Ayrıca ticari  taksilerde oldukça yüksek prim alınıyor, onlar sürekli trafikte olduğu için kaza  riskleri oldukça fazla. Ne var ki ticari taksi işletmecileri de çıkan maliyeti  tüketiciye yansıtıyorlardı. Böylelikle sonuçta bedel ödeyen sadece tüketici  oluyordu. Tavan fiyat uygulamasının devam etmesi, oldukça yerinde bir karar.  Benzer uygulamaların diğer sektörlerde de yapılması lazım. Kovid-19 mücadelesi  içinde birilerinin hala maddi yüksek kazanç peşinde olması hiç doğru değil. Bu  noktada herkes biraz fedakarlık edecek. Belki biraz sektörler kar etmeyecek ve  hatta bir miktar zarar edecek. Sigorta primleri oldukça fazlaydı, kurulun aldığı  kararı yürekten destekliyorum."
 
"Sürücüye reyting sistemi gelmeli"
 
Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel ise  tavan fiyat uygulamasına olumsuz yaklaştıklarını ifade ederek, "Bu, sigortalıları  disipline etmeyen bir uygulama. Nasıl olsa kaza yapsa da prim tutarı belirlenen  maksimum tutarı aşmıyor diye insanlar cesaret kazanıyor. Kaza yapanlar ile  yapmayan kişilerin primleri arasında çok fazla fark yok. Aradaki fark yüksek  olursa araçlar daha dikkatli kullanılmış olur. Kaza yapanlara daha yüksek  tavandan prim uygulanmalı. Düzenleme, çok sıkı kaza yapanların aleyhine olacak  şekilde değiştirilebilir.  Şu andaki uygulamadaki makasın daha açık olması  lazım." diye konuştu.
 
Trafik sigortalarının sürüce belgesine göre düzenlenmesini de öneren  Yücel, "Kazayı yapan sürücü olduğu için sigorta bedeli araca göre belirlenmemeli.  Bu kapsamda sürücüler için bir reyting sistemi gelmeli. Kişiler şoför olarak işe  gireceği zaman da bu reytinge bakılmalı. Böylece trafikte yaşanan kazalar da  azalmış olacak." dedi.
 
  
 

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