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Arabası olan herkes için geçerli, anında icralık olursunuz! 43 bin lira...
Arabası olan herkesi ilgilendiren uyarı. Bir anda icralık olabilirsiniz. 43 bin lira limiti var... Soğuk hava dalgası ve kar tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. İstanbul’da ise cumartesi akşamı başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kaza haberleri de peş peşe geldi. Kimi kazalar dikkatsizlikten kimisi ise tedbirsizlikten meydana geldi. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Sigorta kazada masrafın sadece 43 bin lirasını ödüyor. Tamamının ödenmesi için sınırsız ek paket gerekli ancak sürücüler ücret artışı sebebiyle istemiyor. Sigortanın karşıladığı zarar sonrasında bir anda icralık olabilirsiniz...
Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul’da kış lastiği takmayan birçok araç yollarda kaldı. Kaza haberleri de arka arkaya geldi. Kimi kazalar dikkatsizlikten kimisi ise tedbirsizlikten meydana geldi.