Arabası, evi, cep telefonu olan, hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! 3 bin 800 lira...

Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi yıllarca çalıştıktan sonra ev ve araba alabiliyor. Ücretli çalışanların büyük kısmı ise bu tür yatırımları banka kredisi kullanarak elde edebiliyor. Kredi kullananlar maaşlarının belli bir kısmını her ay bankaya kredi ödemesi için yatırıyor ve çoğu zaman ev, araba, arsa gibi yatırımlar kişinin diğer ihtiyaçlarını kısıtlamasına yol açıyor. Fakat sağlıklı bir yaşama sahip olmayınca bu yatırımların bir anlamı kalmıyor. Özellikle koronavirüs salgını döneminde sağlığın insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sağlık sigortası yaptıranların sayısı da bu dönemde arttı. Fakat yine de yeterli düzeyde değil. Çoğu kişi sağlığına yaptığı yatırımı boşa harcanan para olarak görüyor. Özel sağlık sigortasının yıllık ortalama prim tutarı 3 bin 800 lira. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yıllık ortalama prim tutarı ise 980 lira. Sağlık giderleri ileride ortaya çıkabilecek daha yüksek meblağlardan kurtulmayı sağlıyor.

Ev, araba... Zor kazanıyoruz, yıllarca biriktirip 100 binlerce lira harcayıp alabiliyoruz. Cep telefonu... Ortalama ihtiyacı karşılayan akıllı telefonlar 4-5 bin liradan başlıyor ve 20 bin liraya kadar çıkıyor. Sağlık da olmayınca bunların hiçbirinin anlamı olmuyor. İşte hayatımızda kıymet verdiğimiz tüm bu değerleri makul tutarlarla korumaya alıp olası yüksek maliyetlerden kaçınmak mümkün. İşte Posta gazetesinden Bilal Emin Turan'ın önerileri...

KIYMETLİ AMA BİLİNÇ AZ

Çoğu kişi sigorta yı yıllarca gereksiz gördü. Sigorta için ödenen para israf olarak değerlendirildi. Doğal afetler, kazalar, hastalıklar bize gösterdi ki maliyet olarak görülen sigorta, aslında bütçeyi sarsabilecek daha büyük olumsuzluklara karşı adeta kalkan oluyor. Bu konudaki bilinç son yıllarda artmış olsa da halen yeterli düzeyde değil. Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) bile sigortalılık yüzde 50 civarında.

PARKTA OLSA DA RİSK VAR

Malın, mülkün çok değerli olduğu dönemlerden geçiyoruz. Diğer taraftan pandemi sağlığın kıymetini bir kez daha bize hatırlattı ve sigorta özellikle bu dönemde daha da önemli hale geldi. Bu yüzden özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası şart. Trafiğe daha az çıkar olduk belki ama araçta park halindeyken bile oluşacak zararı karşılayan kasko gözardı edilemeyecek kadar önemli.

KALKAN OLUYOR

DASK dışında konut sigortası, evde ve apartmanın ortak alanlarında oluşabilecek hasarları teminat tutarında karşılıyor. Bazen oluşabilecek 20 bin liralık maliyet 250-300 liraya yapılan sigortayla giderilebiliyor. Bunun dışında hayatımızın vazgeçilmezi cep telefonlarının fiyatları 4-5 bin liradan başlıyor, 15-20 bin liraya kadar çıkıyor. Cam kırılması ciddi maliyet, çalınma riski de büyük. Sigortacılar cep telefonu da dahil hayatımıza dokunan her şeyi koruma altına alacak ürünler geliştirmeye devam ediyor.

9 TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

‘SİGORTASIZ KALMAYIN’

Üç kuruştan kaçarken büyük maliyetlere katlanmaya gerek yok. Bu anlamıyla aslında sigorta tasarrufun önemli bir parçası. Başta cepten para çıkıyor gibi olsa da olası risklere karşı mali koruyucu özelliği bunun en büyük delili. O yüzden bu haftaki köşemizde sigortanın ‘sağlık’, ‘ev’, ‘araba’, ‘cep telefonu’ gibi 4 ana başlıkta sağladığı fayda ve maliyetlere dikkat çekmek istedik. Bu konuda da HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu’yla görüştük. Hancıoğlu’nun ilk mesajı “Sigortasız kalmayın, sigortasız kalma lüksünüz yok” oldu.

FİYAT STANDARDIN ALTINDA

Sigorta bedellerinin dünya standartlarına göre ucuz olduğunu vurgulayan Hancıoğlu, 9 taksit imkanının da ödemeleri kolaylaştırdığını söylüyor. Ortalama poliçe fiyatları hakkında da bilgi veren Hancıoğlu, “Türkiye’de ortalama konut sigortası 250-300 lira, trafik sigortası 650 lira, kasko 1.600 lira, tamamlayıcı sağlık sigortası 980 lira, özel sağlık sigortası yıllık 3.800 lira” dedi. Hancıoğlu, ayrıca bize 4 koldan koruma sağlayacak sigorta türlerini, faydalarını ve kapsamını da detaylıca aktardı. İşte önemli faydalar sağlayacak o detaylar...

1- ÖZEL VE TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Tamamlayıcı sağlık sigortasının (yatarak + ayakta) yıllık ortalama prim tutarı 980 lira.

Özel sağlık sigortasının (yatarak + ayakta) yıllık ortalama prim tutarı 3.800 lira.

SIK YAPILAN AMELIYATLAR

Sağlık sigortalarında iki farklı teminat sunuluyor. Yatarak teminatında ameliyat masraflarının karşılanması olarak baktığımızda; sık yapılan ameliyatların giderleri yaklaşık 20.000 - 25.000 lira arasında. Ayakta teminatı ise doktor muayeneleri ve tetkiklerin masraflarını karşılıyor. Bu maliyetler hastane bazında ve yapılan tetkiğin çeşidine göre değişebiliyor. Özetle özel sağlık sigortası doktor muayenesi, tetkikler, ilaç ve ameliyat masraflarını ödüyor. Check up, online sağlık danışmanlığı, doğum teminatı gibi ek avantajlar da sunuyor.

AZ MALİYETLE ÖZEL HİZMET

Özel sağlık sigortasını yaptıramayanlara sunulan alternatif, ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’. Bu sigorta, SGK ’lı vatandaşlarımızın SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olduklarında, fark ücretini teminat altına alan bir sigorta ürünü. Yatarak tedavilerde bir limit olmaksızın, ayakta tedavilerde ise 8-10 işleme kadar yararlanmayı sağlıyor. Fiyatı daha makul.

NEDEN ÖNEMLİ?

Sigorta değer verdiğimiz varlıkları koruma altına alır.

Tasarrufu geliştirir, sermaye oluşumuna katkı sağlar.

Yaşantınızın, işinizin devamlılığını sağlar.

Küçük primlerle büyük risklerin önüne geçer.

Geleceğin planlanmasını mümkün kılar.

Maddi birikiminizi korur.

2- KASKO VE TRAFİK

Trafik sigortası ortalama 650 lira.

Kasko sigortası ise ortalama 1.600 lira.

Pandemi döneminde araç park halinde dursa da zarar görebilir. Bunlara örnek olarak doğal afet (dolu, sel, deprem), çalınma gibi durumları söyleyebiliriz. Bu yüzden doğal afet risklerini de içeren kasko sigortası yaptırılmalı. Trafik sigortası karşı tarafın maddi hasarla sonuçlanan zararlarını karşılar. Devletin Zorunlu Trafik Sigortası için belirlediği limitler (bugün için 43.000 lira), karşı tarafa verilen hasarın tümünü karşılamıyorsa, sigortalı geri kalan hasar masrafını cebinden ödemek zorunda kalır.

Kasko ihtiyari mali mesuliyet teminatı dahilinde burada devreye girerek aşan tutarlar için kurtarıcı rol oynar. Ayrıca karşı tarafın kusurlu olduğu kazalarda kasko sigortanız var ise sigorta şirketiniz aracınızın onarımını yapar ve daha sonra kusurlu tarafın sigortasından gerekli ödemeyi alır. Kasko aracı, doğal afetlere ek olarak çalınma riskine karşı da korur. Çekici hizmeti ve onarım sürecinde yedek araç gibi hizmetleri de hayatı kolaylaştırır.

3- CEP TELEFONU

Cep telefon sigortasının ortalama poliçe primi 500 lira civarında. Cihazın bedeline göre ve teminat içeriklerine göre (mini paket veya geniş paket) poliçe fiyatı değişkenlik gösteriyor. Bu poliçe, cep telefonlarında yaşanacak kırılma, zarar görme veya çalınma gibi durumlarda cihazınızı güvence altına alıyor. Kapalı ortamlarda çalınması durumunda da belirli oranlarda muafiyetlerle koruma sağlıyor.

BU KONULARDA KORUMA SAĞLAR:

Kaza sonucu hasar görme.

Ekran kırılması.

Yüksek voltaj ile hasar görme.

Sıvı teması.

Hatalı aksesuar kullanımı.

GÜVENİLİR ONARIM

Sigortalı cep telefonu ile ilgili bir hasar yaşadığında güvenilir yetkili servislerde, belirlenen tamirat sürelerinde ve yüksek hizmet kalitesinde herhangi bir maliyet olmadan, güvenilir bir onarım hizmeti alınıyor.

Türkiye genelinde ortalama konut sigortası yaptırma oranı yüzde 25.

DASK sigortası yaptırmanın ortalama maliyeti 165 lira.

Konut sigortası ise ortalama 250-300 lira.

Ortalamanın altında 250-300 liraya yaptırılabilecek bir konut sigortasıyla yaklaşık 75.000 ile 100.000 liralık zarar koruma altına alınıyor. Konut sigortası; yangın, sel, hırsızlık, tesisat arızası, tavan akması gibi nedenlerle evinizde ve içindeki eşyalarda oluşabilecek hasarları maddi olarak güvence altına alır.

Sigorta şirketlerinin verdiği ek hizmetler şöyle:

Kombi bakımı.

Klima bakımı.

Çilingir hizmeti.

Halı yıkama hizmeti.

Ev yardım/destek hizmetleri.