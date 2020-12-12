Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Arabaşı Çorbası, acılı tavuk çorbasıdır. Konya’da soğuk kış günlerinde sık tüketilen bir yemektir. Konya Mutfağı, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevî adap ve erkanıyla yoğrulan muhteşem bir mutfak kültürü meydana getirmiştir. Peki, Arabaşı çorbası nasıl yapılır? Arabaşı çorbası tarifi ve yapılışı...

Konya Mutfağı, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevî adap ve erkanıyla yoğrulan muhteşem bir oluşumdur. 13. yüzyıldan günümüze koyduğu kurallarla klasik özellikler taşıyan, hatta Klasik Türk Mutfağı'nın dayandığı ana köklerden birini oluşturan Konya Mutfağı bu nedenle Türk Halk Mutfağının dışında tutulması gereken bir mutfaktır.

Konya Mutfağı, mutfak mimarisi, araç gereçleri, yemek çeşitleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri, servis usulleri, kış için hazırlanan yiyecekleriyle kendine özgü bir mutfak ve bu mutfakla ilgili inanılmaz zenginlikte bir mutfak kültürü meydana getirmiştir. Selçuklu saraylarında altın tepsi ve sahanlarda yemeklerin Oğus resmine uygun olarak düzenlendiği; mutfakla ilgili ilk ekipleşmenin Mevlevî Mutfağı'nda başladığı, dünyada adına muhtemelen anıt mezar yaptırılan ilk aşçıbaşının (Ateşbaz-ı Velî) Konya'da bulunduğunu söylemek Konya Mutfağı'nın ihtişamını belirtmeye yetecektir. Konya'da dışarı yemekleri olarak üç nefis yiyecek dikkati çeker. Fırın Kebabı, Etliekmek ve Peynirli Pide. Bu üç yiyecek Konyalıların olduğu kadar yabancıların da çok ilgisini çeken yiyeceklerdir.

Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Arabaşı Çorbası, acılı tavuk çorbasıdır. Konya’da soğuk kış günlerinde sık tüketilen bir yemektir. En önemli özelliği ise hamurudur. Su, tuz ile kaynatılıp, bulamaç halde un eklenir muhallebi haline gelinceye kadar karıştırılır, iki parmak yüksekliğinde tepsiye dökülür ve dinlenmeye bırakılır.

Çorba kaseye konulur ve yanında baklava dilimi şekli ile kesilen hamur ile servis yapılır. Kaşığa önce bir parça hamur alıp, arkasında çorba kâsesine daldırılıp çorbadan da biraz alınır ve hamuru çiğnenmeden yutularak yenir.

Arabaşı çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

2 adet tavuk göğüs eti

7 su bardağı su

2 çay kaşığı salça

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

20 gram tereyağı

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nane

Un

Arabaşı çorbası tarifi nasıl yapılır?

5 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuzu tencereye koyarak kaynatın. Kabın içine 1 su bardağı un, 2 bardak soğuk su koyun ve topaklanmadan karıştırın. Karışımı, kaynattığınız suya yavaş yavaş dökün. Kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

Hamuru tepsiye dökün ve biraz soğumasını bekleyin. 1 saat de buzdolabında dinlendirin. Ardından hamuru kare şeklinde kesin. Tencereye 1 çay kaşığı salça koyun ve sulandırın. Tavukları, kırmızı pul biberi, tuzu içine ekleyin ve tavuk yumuşayana kadar pişirin. Ardından pişen tavukları da parmak büyüklüğünde parçalara ayırın.

Bir tavada tereyağını eritip üzerine un ekleyin. Salça ve pul biberi de ekleyerek 3 dakika kadar kavurun. Bu karışımı tavukların üzerine dökerek 5 dakika daha pişirin.

Çorbayı servis kasesine alın, içine hazırladığınız hamurdan koyun. Üzerine limon suyu gezdirerek nane serpebilirsiniz. Afiyet olsun!