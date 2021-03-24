Arabalar ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 150 arttı, ilk kez...

Arabalarla ilgili açıklama geldi. Yüzde 50 oranında arttı. Bir ilk yaşandı. O otomobilleri geride bıraktı. TÜİK verilerine göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 arttı. 2011'de yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, şubat sonu itibarıyla 44 bini geçti. Şubatta, tescil edilen elektrikli veya hibrit otomobil sayısı, ilk kez LPG yakıtlı otomobilleri geride bıraktı.

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek amacıyla sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm" hızlanırken, bu gelişmeler, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin bu alandaki yatırımlarını hızlandırmasına neden oldu.

Dünyadaki bu dönüşüm, Türkiye'deki yatırımlara ve otomobil tercihlerine de yansıdı. Söz konusu araç sınıfında küresel bir oyuncu olmak amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne ek olarak, son dönemde özel sektör de elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara başladı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli ve hibrit araçların sayısı son 10 yılda gittikçe arttı. 2011'de yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016'da ilk defa 1000'i geçerken, 2019'da 15 bin civarına yükseldi.

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020 itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.

LPG'yi solladı

Şubatta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9) benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı otomobiller izledi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı otomobil oranını (yüzde 4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3 bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

Yıllar itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt türlerine göre sayıları şöyle:

Yıl Toplam Benzin Dizel LPG Elektrikli - Hibrit

2011 8.113.111 3.036.129 1.756.034 3.259.288 47

2012 8.648.875 2.929.216 2.101.206 3.569.143 228

2013 9.283.923 2.888.610 2.497.209 3.852.336 436

2014 9.857.915 2.855.078 2.882.885 4.076.730 525

2015 10.589.337 2.927.720 3.345.951 4.272.044 889

2016 11.317.998 3.031.744 3.803.772 4.439.631 1.160

2017 12.035.978 3.120.407 4.256.305 4.616.842 1.685

2018 12.398.190 3.089.626 4.568.665 4.695.717 5.367

2019 12.503.049 3.020.017 4.769.714 4.661.707 15.053

2020* 12.598.885 3.041.995 4.813.165 4.689.549 17.749

2020 13.099.041 3.201.894 5.014.356 4.810.018 36.487

2021* 13.214.599 3.250.445 5.053.990 4.829.632 44.291