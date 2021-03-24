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Arabalar ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 150 arttı, ilk kez...

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 11:17 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 11:17

Arabalarla ilgili açıklama geldi. Yüzde 50 oranında arttı. Bir ilk yaşandı. O otomobilleri geride bıraktı. TÜİK verilerine göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 arttı. 2011'de yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, şubat sonu itibarıyla 44 bini geçti. Şubatta, tescil edilen elektrikli veya hibrit otomobil sayısı, ilk kez LPG yakıtlı otomobilleri geride bıraktı.


Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek amacıyla  sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm" hızlanırken, bu  gelişmeler, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin bu alandaki yatırımlarını  hızlandırmasına neden oldu.
 
Dünyadaki bu dönüşüm, Türkiye'deki yatırımlara ve otomobil  tercihlerine de yansıdı. Söz konusu araç sınıfında küresel bir oyuncu olmak  amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne ek olarak, son  dönemde özel sektör de elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara başladı.
 
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği  bilgiye göre, karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu  elektrikli ve hibrit araçların sayısı son 10 yılda gittikçe arttı. 2011'de  yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016'da  ilk defa 1000'i geçerken, 2019'da 15 bin civarına yükseldi.
 
Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020  itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz konusu  otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.
 
LPG'yi solladı
 
Şubatta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre  dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9) benzinli olduğu  görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı otomobiller izledi.
 
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli  veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı otomobil oranını (yüzde  4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3 bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79   LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.
 
Yıllar itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt  türlerine göre sayıları şöyle:
 
Yıl        Toplam                Benzin                 Dizel              LPG              Elektrikli - Hibrit
 
2011    8.113.111    3.036.129   1.756.034   3.259.288   47
 
 
2012    8.648.875    2.929.216   2.101.206   3.569.143   228
 
 
2013    9.283.923    2.888.610   2.497.209   3.852.336   436
 
 
2014    9.857.915    2.855.078   2.882.885   4.076.730   525
 
 
2015    10.589.337   2.927.720   3.345.951   4.272.044   889
 
 
2016    11.317.998   3.031.744   3.803.772   4.439.631   1.160
 
 
2017    12.035.978   3.120.407   4.256.305   4.616.842   1.685
 
 
2018    12.398.190   3.089.626   4.568.665   4.695.717   5.367
 
 
2019    12.503.049   3.020.017   4.769.714   4.661.707   15.053
 
 
2020*   12.598.885   3.041.995   4.813.165   4.689.549   17.749
 
 
2020    13.099.041   3.201.894   5.014.356   4.810.018   36.487
 
 
2021*   13.214.599   3.250.445   5.053.990   4.829.632   44.291

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