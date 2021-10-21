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Arabadan çabuk sıkılıyoruz! 5 yılda 1 kez...

21 Ekim 2021 Perşembe - 16:06 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 16:06

Ekim ayında 637 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketicilerin %29,2’si araç değiştirme sıklığını 5 yılda 1 kez olarak belirtiyor.


Katılımcıların %22,3’ü yılda bir kez, %18,8’i yılda birkaç kez, %13’ü 10 yılda bir kez, %9,6’sı 5 yılda birkaç kez, %7,1’i 10 yılda birkaç kez aracını değiştirdiğini söylüyor. Arabam.com’un raporuna göre katılımcıların %39,5’i aynı araçtan çabuk sıkıldığı için aracını sık değiştirdiğini ifade etmekte. Katılımcıların %20,5’i de yeni çıkan modelleri denemek istediği için aracını sık değiştirdiğini belirtirken %18,9’u aracı uzun süre kullandığında kilometresi artacağı için, %16,8’i arıza ve tamir gibi durumlarla uğraşmak istemediği için aracını sık değiştirdiğini kaydetti.
Tanıdığı Aracı Kullanmak İstiyor

Aracını uzun süre kullandığını söyleyen araştırma katılımcılarına “aracınızı uzun süre kullanmanızın sebebi nedir?” sorusu sorulduğunda tüketicilerin %54,9’u bildiği ve tanıdığı aracı kullanmak istediğini söylüyor. Katılımcıların %23,2’si araç fiyatları sürekli değiştiği için aracını uzun süre kullanacağını söylüyor. Katılımcıların %14,1’i araç alım-satım işlemleri ile uğraşmak istemediği için, %5,6’sı manevi değeri olduğu için aracını uzun süre kullandığını belirtiyor.

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