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Arabada dehşet anları! Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 1:34 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 1:34

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşi ve çocuğunun da bulunduğu otomobili durdurularak susturucu takılı tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, İçmeceler'de ailece piknik yapmalarının ardından  Gümüşdöven Mahallesi'ne dönen Hüseyin Eren'in (24) kullandığı otomobilin önü  mahalle yakınlarında kesildi.
 
Araca yaklaşan kişi ya da kişiler, susturucu takılı tabancayla  defalarca ateş ederek Eren'i yaraladı.
 
Olaydan yara almadan kurtulan eşinin haber vermesiyle 112 Acil Servis  ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.
 
Jandarma ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin  yakalanması için çalışmaları sürüyor.
 
Eren ailesinin, yaşadıkları İngiltere'den tatil için Elbistan ilçesine  geldikleri öğrenildi.
 

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Kahramanmaraş Elbistan otomobil
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