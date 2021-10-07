Araba satışları ile ilgili son dakika açıklaması!

Araba satışları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bakan Muş inceleme başlatılacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV'de marketlerdeki fahiş fiyatlarına ilişkin soruları yanıtladı.
"FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ İKİ NEDEN VAR"
Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Artışlara ilişkin iki sebep var, tedarik zincirindeki üretim aksamaları ve Merkez Bankaları'nın genişletici para politikaları. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda.
GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ
Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor.
Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kaçınılmaz, bu güncelleme gerçekleşecek.
GÜMRÜKTEKİ OPERASYONLAR
Ciddi altyapı yatırımları yapıldı, bu avantaj sağlıyor. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz."