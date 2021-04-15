Araba satışında yeni dönem! Başladı, artık...

Araba alacakları ilgilendiriyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Araba alımında ödemeler arttık o yöntemle de yapılabilecek. McLaren, Cadillac, Bugatti, Tesla gibi 11 binden fazla üst segment otomobili sahipleriyle buluşturan Royal Motors, kullanıcılara ödemelerini Türkiye’nin ilk yerli coin’i olan Bitcicoin ile gerçekleştirme imkânı sunmaya başladı.

Royal Motors’tan araç satın almak isteyen kullanıcılar, diledikleri takdirde ödemelerini, tamamen Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Bitci Chain’in ana coin’i olan Bitcicoin ile gerçekleştirebilecekler. Royal Motors Türkiye’de Bitcicoin ile lüks otomobil satış hizmeti veren ilk kuruluş olacak.

Bitci Teknoloji CEO ’su Onur Altan Tan , “Blockchain’in kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Bitcicoin aracılığıyla otomobil alışverişi bizim için ilk adım olacak. Sırada konaklama ve gayrimenkul sektörleri için de benzer müjdelerimiz var” diye konuştu.

Royal Motors Başkan Yardımıcısı Hilal Aysal da, “Teknoloji her sektörde olduğu gibi, otomotiv sektöründe de büyük önem taşıyor, çağımızın yeni nesil para birimi olan kripto paralara en hızlı şekilde entegre olmalıydık ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. (Milliyet)