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Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Paralar hesaplarına yatacak! Artık beklemek yok
Araba sahibi olan milyonları kapsıyor. Kanun teklifi yasalaştı! Araba sahipleri artık trafik sigortası kaynaklı tazminatlarını hemen alabilecekler. Bekleme derdi ve belirsizlikler ortadan kalktı. Öte yandan Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu. Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021'e kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.
Araba sahibi milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması! Vatandaşın trafik sigortası kaynaklı tazminatını daha hızlı alabilmesini sağlayacak kanun teklifi TBMM’de yasalaştı. Böylelikle sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri de çözüme kavuşmuş oldu. İşte detaylar...