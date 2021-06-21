Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Paralar hesaplarına yatacak! Artık beklemek yok

Araba sahibi milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması! Vatandaşın trafik sigortası kaynaklı tazminatını daha hızlı alabilmesini sağlayacak kanun teklifi TBMM’de yasalaştı. Böylelikle sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri de çözüme kavuşmuş oldu. İşte detaylar...