Araba sahiplerini ilgilendiriyor! 5 milyon kişi bekliyor, indirim ve taksit...

Araba sahiplerini kapsayan flaş açıklama! Trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon kişi merakla bekliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yaptırılmayan 5 milyonu aşkın araç bulunduğunu belirterek, sigorta fiyatlarında indirime gidilmesini ve taksit sayısının artırılmasını istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını süresince evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik nedenlerden dolayı kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigorta sını yaptırmayan 5 milyon 10 bin 15 araç bulunduğunu bildirdi.

Kullanılmadığı belgelenen araçların zorunlu trafik sigortası ndan muaf tutulması gerektiğine işaret eden Bendevi Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

'Yükten kurtarılmalı'

"Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamıyor. Devam eden salgın sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere iş yapamayan araçlar zorunlu trafik sigortası yükünden kurtarılmalı."

"Ayrıca bir yıldan fazla süreyle yurt dışına görevli olarak çıkan ve aracını kullanmadığını belgeyle kanıtlayanlar zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı."

'Ceza ve faiz uygulanmasın'

"Araçların trafiğe sigortasız çıkmamaları için sigorta fiyatlarında mutlaka indirime gidilmeli ve taksit sayısı artırılmalı. Ayrıca salgın sürecinde zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamalı."

Öte yandan TBMM ’ye sevk edilen kanun teklifine göre, motorlu araçlar zorunlu sigortasında kullanılan destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamalarında doğum ve ölüm istatistikleri kullanılacak. Hesaplamalarda bu oranlara göre beklenen ömür süresi değerlendirilerek, ödemeler düzenlenecek.

Teklifle, destekten yoksun kalan hak sahibinin, ölümüne sebep olan kazadaki kusuruna karşılık gelen tazminat talepleri, üçüncü kişinin gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zararlar, zorunlu sigorta kapsamı dışına çıkarılacak.

Araçta değer kaybı tazminatı oluşmasına sebep olmayacak küçük hasarlar, hurdaya çıkan araçlarda değer kaybı tazminatı, terör eyleminde kullanılan aracın uğradığı zarar da zorunlu trafik sigortası kapsamından çıkarılacak. (Milliyet)