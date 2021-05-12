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Araba sahiplerini ilgilendiriyor! 17 Mayıs'tan itibaren...

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:37 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 10:37

Araba sahiplerini ilgilendiren önemli detay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün valiliklere gönderdiği genelgeye göre, tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıramayan vatandaşlar, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.


Tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabilecek.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün valiliklere gönderdiği genelgeye göre, tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıramayan vatandaşlar, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler. (TRT haber)
 

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