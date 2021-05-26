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Araba sahipleri dikkat! Kabul edildi, trafikte artık...

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 21:58 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 21:58

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Kabul edildi. Detaylar belli oldu. Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Daha önce kanun teklifinden çıkarılan değişiklik, tekrar teklife eklendi. Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılarak motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. Bu tazminatlardan değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.


TBMM Adalet Komisyonu, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerini tamamladı. Teklif milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Daha önce kanun teklifinden çıkarılan değişiklik, tekrar teklife eklendi. Teklife, AK Parti milletvekillerinin önergesi üzerine iki madde ihdas  edildi.
 
Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılarak motorlu  araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında  düzenleme yapılıyor.
 
Bu tazminatlardan değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri,  kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate  alınacak.
 
Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri  kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel  şartlarında yüzde 2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak  hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak  hesaplanacak.
 
Sürekli sakatlık tazminatında, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri  kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel  şartlarında yüzde 2'yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli  sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya  kurallarına uygun olarak hesaplanacak.
 
Bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel  Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek.
 
Düzenlemeyle zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlara  ekleme yapılıyor.
 
Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek dışı olan sigortalının  kusuruna denk gelen tazminat talepleri; gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve  kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar; hasar sebebiyle trafikten çekme veya  hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri zorunlu  mali sorumluluk sigortası dışında kalacak.
 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu  eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının  sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör  eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin ve terör  ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler de  zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında tutulacak.
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal  Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, sigortacının  Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa, bu sorumluluk sigortacının  kendi sigortalısının kusuru oranında devam edecek.

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